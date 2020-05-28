"Укрзалізниця" втратила мільйони на їжі в Інтерсіті: розкрито схему

Керівництво філії "Укрзалізниці" "Української залізничної швидкісної компанії" (УЗШК) провели відбір постачальника харчування в потяги Інтерсіті з грубими порушеннями, через що підприємство втратило мільйони, а пасажири отримали продукцію сумнівної якості.

Про це на своїй сторінці Facebook заявив глава УЗ Іван Юрик. "Коли учасники торгів хочуть запропонувати більшу ціну, але їх штучно обмежують в цьому – це нечесний конкурс! І мінус мільйони на рахунки компанії і сумніви в надійності якості послуг для пасажирів", – написав менеджер.

Так, службова внутрішня перевірка показала грубі порушення на філії УЗШК при організації відбору постачальника харчування швидкісних поїздах Інтерсіті. Керівництво філії звільнено.

"Найближчим часом буде проведено прозорий і конкурентний відбір з дотриманням законодавства. Недоліки, які були встановлені в ході службового розслідування, будуть усунені", – пише Юрик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на п'ять швидкісних потягів "Інтерсіті+" та ще на 21 потяг далекого сполучення. Вони почнуть курсувати з 1 червня.

Уже з 1 червня "Укрзалізниця" планує відновити пасажирські перевезення після тривалої перерви через карантин. Поки одні українці активно моніторять старт продажу квитків, інші скаржаться на те, що УЗ так і не повернула гроші за скасовані поїздки.