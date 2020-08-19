"Укрзалізниця" витратить 870 тисяч гривень на кавомашини, мікрохвильовки і холодильники

"Укрзалізниця" оголосила про проведення трьох тендерів на закупівлю побутової техніки на суму 870 тисяч гривень.

Інформацію про них оприлюднено на сайті державних закупівель "Прозорро".

При цьому, збитки "Укрзалізниці" через карантин за підсумками першого кварталу склали 7 мільярдів гривень, а за підсумками 2020 року вони можуть скласти близько 16 мільярдів гривень.

Що потрібно залізничникам

Компанія збирається придбати 24 кавові машини за 293,4 тис. гривень (близько 12200 грн за одиницю). Переможець має поставити цей товар до кінця 2020 року.

"Укрзалізниця" купить кавові машини Prozorro

Також УЗ купить 38 мікрохвильових печей. За них вона віддасть 250,8 тис. гривень (по 6600 грн за одиницю).

"Укрзалізниця" купить мікрохвильові печі Prozorro

Третій тендер, оголошений залізничниками – на покупку холодильників. Їх компанії потрібно 50 штук на загальну суму 325 тис. гривень (ціна 16250 грн за штуку).

"Укрзалізниця" купить холодильники Prozorro

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укроборонпром" купив у харківського підприємця "Кава тревел" кавомашину за 25 тис. гривень, а ФОП за послуги з приготування кави заплатив 95,5 тис. гривень.