"Укрзалізниця" відновить рух потягів на закритих станціях. Перелік
"Укрзалізниця" з понеділка, 9 листопада, відновить рух на більшості закритих через карантин станціях.
Такий крок УЗ пов'язаний із відповідним дозволом Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сказано на сайті компанії. В "Укрзалізниці" зазначили, що позитивно оцінюють це рішення.
Таким чином, буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород (Закарпатська область), Пологи (Запорізька область), Сарата, Кулевча (Одеська область), Шепетівка (Хмельницька область).
Йдеться про наступні потяги:
№ 3/4 "Запоріжжя – Ужгород";
№ 10/9 "Маріуполь – Київ";
№ 17/18 "Харків – Ужгород";
№ 29/30 "Київ – Ужгород";
№ 43/44 "Івано-Франківськ – Київ";
№ 45/46 "Ужгород – Лисичанськ";
№ 81/82 "Київ – Ужгород";
№ 84/83 "Маріуполь – Київ";
№ 88/87 "Ковель – Новоолексіївка";
№ 91/92 "Львів – Київ";
№ 98/97 "Ковель – Київ";
№ 107/108 "Одеса – Ужгород";
№ 116/115 "Київ – Бердянськ";
№ 145/146 "Київ – Ізмаїл";
№ 217/218 "Київ – Рахів";
№ 601/602 "Львів – Солотвино-1 (Тячів)".
Однак, 9 листопада буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця (Чернівецька область) на потяг № 102/101 "Київ – Херсон".
"До врегулювання ситуації потяги проїдуть через станцію без посадки пасажирів. Висадка пасажирів проводиться в установленому порядку", – уточнили в УЗ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з 1 листопада на 15% знизила вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних поїздів класу "Інтерсіті".