Потяги в Україні запустять раніше від оголошеного терміну – Криклій

"Укрзалізниця" відновить пасажирське сполучення раніше, ніж анонсував Кабінет міністрів. Продаж квитків почнеться вже найближчої середи або четверга.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій у "Сніданку з 1+1". Однак точної дати запуску потягів він не назвав.

Відновлення руху поїздів

Запустять всі типи поїздів. Першими поїдуть приміські електрички, далі транспорт далекого сполучення – швидкісні експреси та нічні потяги. Вони курсуватимуть передусім на південь, де епідеміологічна ситуація не складна й де починається курортний сезон. Також потяги вирушать за кордон. Ними українці зможуть повертатися додому, а відтак не треба буде більше чекати на евакуаційні авіарейси та переплачувати за квитки величезні гроші.

Коли почнеться продаж квитків

Міністр повідомив, що вже цієї середи або з четверга залізничні квитки з’являться у продажі. Ціни на них не підніматимуть. Утім, вони однаково здорожчають. Річ у тім, що починається літній сезон та пов'язаний із ним підвищений попит. Тому від червня й до 31 серпня квитки продають за підвищеним коефіцієнтом – плюс 7%.

Заходи безпеки під час посадки

Під час посадки в потяг пасажирам вимірюватимуть температуру. Тому на це потрібно закладати додатковий час.

Без маски в транспорт не пускатимуть. Ще заплановані новації в купейних і плацкартних вагонах: якщо подорожують пасажири з однієї сім’ї, то їх на сусідніх полицях розміщуватимуть без усіляких обмежень, а в одному купе дозволять перебувати без маски. Однак остаточних правил ще немає.

"Я не думаю, що всі в масках спатимуть. Принаймні коли ми будемо їхати у приміських електричках, всі будуть дотримуватися маскового режиму. Щодо купе й плацкартів, то там фіналізуються рішення, щоб родина могла підселятися і там без обмежень. Якщо не родина, то тоді, можливо, з якимись додатковими обмеженнями. Зараз це рішення має фіналізуватися", – пояснив міністр.

Як "відкривають" області

Питання щодо відновлення руху по областях вирішується окремо. Щодня в кожній із них збирається комісія та дивиться на свіжі показники захворюваності. Після цього ухвалює рішення. Там, де ситуація в межах норми – карантин послаблюють і пускають транспорт. Там, де ситуація цього не дозволяє – потяги, а також автобуси ще не їздитимуть.

"Робити висадку можна, а підбирати пасажирів – з логіки ухвалених рішень воно буде нераціональним і наражатиме на небезпеку інших пасажирів. Треба пам'ятати, що транспорт – це не тільки підвищення мобільності, але й поширення хвороби", – сказав Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України опублікував поетапний план виходу пасажирського транспорту з карантину. Насамперед уже запрацював міський громадський транспорт і метро. А з червня українці можуть планувати поїздки до інших міст по всій Україні.

В Україні з 22 травня відновився рух міського громадського транспорту. Міжобласні перевезення поки не відкриватимуть.

В Україні після зняття карантину не підвищать ціни на залізничні квитки.