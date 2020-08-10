"Укрзалізниця" відновила ще два поїзди далекого сполучення

"Укрзалізниця" призначила ще два поїзди далекого сполучення.

"Укрзалізниця" призначила ще два поїзди далекого сполучення: №43/44 Івано-Франківськ – Київ та №118/117 Чернівці – Київ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії у понеділок, 10 серпня.

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і курсуватиме через день у непарні дати. Із Києва — 16 серпня і курсуватиме через день у парні дати.

Поїзд №118/117 Чернівці — Київ вирушить із Чернівців 13 серпня і курсуватиме щовівторка, щочетверга та щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і курсуватиме щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Квитки можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відновила курсування ще 14 приміських поїздів територією обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць.