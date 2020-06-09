У Києві реконструювали станцію Видубичі: запустили експрес у Бориспіль і потяги Інтерсіті

"Укрзалізниця" завершила реконструкцію залізничної станції Видубичі. Тепер на неї зможуть прибувати поїзди експресу з аеропорту "Бориспіль".

Станція таким чином поєднала в єдиний ланцюг залізницю, авто- та авіатранспорт, а також метро. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі.

Реконструйована станція Видубичі mtu.gov.ua

На станції збудували високу пасажирську платформу довжиною 108 м, сходи та касовий павільйон. Також там з'явилось світлення, гучномовці, інформаційні табло, облаштували територію для маломобільних людей. Пізніше встановлять пересувну платформу.

“Завдяки новій високій пасажирській платформі станція Видубичі зможе приймати пасажирів Kyiv Boryspil Express та швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+”, – додав Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури України Владислав Криклій сказав, що у Києві буде запущено єдиний електронний квиток для метро й залізниці.

"Укрзалізниця" у четвер, 4 червня, вперше після карантину запустила поїзди далекого сполучення у напрямку Заходу України.

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