"Укрзалізниця" спростила купівлю квитків: у компанії розповіли як

"Укрзалізниця" спростила життя пасажирів – для восьми поїздів там скасували бланки замовлень. Щоправда, поки в рамках експерименту терміном на місяць.

Це означає, що тепер люди зможуть сідати відразу в поїзд, а не йти спочатку в касу, щоб обміняти бланк на квиток. Про це повідомив менеджер УЗ Олександр Рудоманов на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 25 лютого. Він опублікував список цих поїздів.

Квитки на поїзд

На яких поїздах стало простіше їздити:

7/8 Харків - Одеса;

7/8 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці;

37/38 Київ - Запоріжжя;

105/106 Київ - Одеса;

79/80 Київ - Дніпро;

29/30 Київ - Ужгород;

91/92 Львів - Київ;

63/64 Харків - Київ.

"Пасажир може купувати квиток у будь-який момент і одразу йти на посадку, без звернення до каси. Поки строком на місяць в рамках експерименту", – написав Рудоманов.

Він пояснив, що ці поїзди вибрали через те, що вони роблять порівняно малу кількість зупинок, на їхніх маршрутах всюди є мобільний інтернет, а у провідників достатня кількість сканерів.

"Чому це не зробили раніше? Я не знаю. Чи можуть повернути назад на ці поїзди бланки замовлень? Так, звісно. Але буду бодатися", – додав менеджер УЗ.

За його словами, залізничники планують надалі збільшувати кількість таких поїздів, щоб поступово взагалі скасувати бланки замовлень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" тимчасово припинила продаж залізничних квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси.

За пошуки нового глави "Укрзалізниця" заплатить міжнародної компанії з пошуку керівного персоналу Boyden 837 тисяч гривень.

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