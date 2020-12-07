Провідника потяга зняли за рубанням дров на станції: в "Укрзалізниці" пояснили відео

У потягях "Укрзалізниці" встановлено електро-вугільну систему опалення та підігріву води, у зв'язку з чим у компанії досі використовують дрова.

Про це 7 грудня на своїй сторінці в Facebook розповів директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський. Він відреагував на відео, яке активно поширюється в мережі, де провідник одного з потягів рубає дрова сокирою прямо на станції.

Перцовський підкреслив, що запис обговорюється в соцмережах нібито як новий, проте це не так: він був зроблений ще минулого року (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Представник УЗ зазначив, що дрова доведеться використовувати і в найближчі роки.

Основним опаленням, за його словами, є електрично-водне (більше 90% вагонів). На станціях відстою, де технічно можливо, встановлені колонки на 3000В, від яких вагони отримують електроенергію перед тим, як їх подають у рейси.

"Втім, далеко не скрізь на шляху проходження є електрична потужність: більше 50% неелектрифікованих ділянок і навіть наявні електровози не завжди можуть живити склад вагонів", – заявив Перцовський.

"Але, впевнений, пасажири хочуть, щоб тепло було і можна було випити чай або каву протягом всієї подорожі, а не вибірково. Тут на виручку якраз приходить комбінована система – котли всі електро-вугільні. Ну а дрова використовуються для розпалювання котла або комбінованого кип'ятильника", – пояснив член правління "Укрзалізниці".

Дрова, які використовує УЗ Facebook / Олександр Перцовський

Він стверджує, що компанія отримує деревину, здобуту під час санітарної чистки лісів або ж зі списаних вагонів.

Водночас він вказав, що питання є до якості дров, які видаються провідникам.

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Скриншот

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