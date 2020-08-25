"Укрзалізниця" повернула воєнізовану охорону в потяги. Список маршрутів

"Укрзалізниця" запустила перший пасажирський потяг з воєнізованою охороною після нападу і спроби зґвалтування жінки в поїзді.

Про це повідомило Громадське. В одному поїзді буде двоє охоронців зі спецзасобами – кийками, наручниками і засобами зв'язку.

За словами в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика, мова йде про власну воєнізовану охорону компанії, яка охороняє поїзди, шляхи, мости, тунелі і т.д. Раніше потяги патрулювали співробітники транспортної поліції, але після її розформування цю практику скасували.

"Ми постараємося утримати гендерний баланс і будуть в парі працювати чоловік і жінка, де буде не вистачати – тільки чоловіки. В команді буде визначено старшого. Вони патрулюватимуть вагони приблизно щопівгодини", – сказав Юрик.

Охорона буде поки в 10 поїздах:

№10/9 Маріуполь – Київ;

№29/30 Київ – Ужгород;

№38/37 Київ – Запоріжжя;

№49/50 Київ – Трускавець;

№63/64 Харків – Київ;

№79/80 Дніпро – Київ;

№92/91 Львів – Київ;

№102/ 101 Київ – Херсон;

№106/105 Одеса – Київ;

№136/135 Київ – Покровск.

За словами Юрика, застосувати спецзасоби охоронці можуть, якщо мова йде про "серйозне правопорушення" – пошкодження майна, розпивання алкогольних напоїв, бійки або порушення громадського порядку. Охоронці мають право затримати порушника на термін до трьох годин і передати поліцейським на найближчій станції.

У разі порушення охоронці складатимуть протокол, також вони повинні знайти двох свідків, а всі події мають записувати на камеру, щоб потім передати відео поліції.

Як каже начальник київського загону воєнізованої охорони Олександр Задоя, вже створена інструкція для охоронців в поїздах, але її варіант поки неостаточний, він буде доопрацьований з урахуванням практичного досвіду протягом двох тижнів.

Також Задоя пообіцяв, що "скрутити" порушника охоронці можуть лише в разі загрози життю і здоров'ю пасажира, персоналу "Укрзалізниці" або їх самих.

Повноцінно запустити проєкт з воєнізованої охорони УЗ планує до кінця 2020 року. Також планується оснастити всі поїзди камерами відеоспостереження.

Ще керівництво вітчизняного перевізника розмірковує над розробкою проекту "таємний пасажир" – підставних пасажирів, які будуть просити провідників проїхати без квитка за готівку.

Як повідомляв OBOZREVATEL: