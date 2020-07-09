'Укрзалізниця' понад три місяці не платить зарплату наглядовій раді, – Лещенко

"Укрзалізниця" з березня 2020 року припинила платити зарплату членам наглядової ради.

Про це повідомив Сергій Лещенко, який входить до її складу, агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, наглядова рада проводить засідання в онлайні по кілька разів на тиждень, тоді як попередній склад збирався раз на 1,5-2 місяці.

Він зазначив, що члени наглядової ради не є співробітниками компанії, вони надають послуги за договором з акціонером, в рамках якого передбачені фіксовані виплати.

"Зараз ці виплати скорочено – як і у всіх компаніях держсектору. Не знаю, як в інших держкомпаніях, але в "УЗ" члени наглядової ради вже три місяці не отримують жодної винагороди. Нам зараз взагалі нічого не платять з березня", – сказав Лещенко.

При цьому, за його словами, офіційно скорочення виплат ніяк не оформлене.

"Наскільки мені відомо, в даному випадку кожна компанія знаходить свою форму домовленості з цього питання. Десь досить письмово повідомити про те, що погоджуєшся на скорочення виплат. Але у нас повинно бути підписано офіційну додаткову угоду, проте вже третій місяць її не підписано не з нашої вини", – заявив Лещенко.

За його словами, він особисто готовий працювати на умовах скороченої зарплати, проте членам наглядової ради компаній дозволяється поєднувати роботу з іншою діяльністю.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад державних компаній до 47 тис. грн на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" у 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.