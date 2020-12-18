"Укрзалізниця" показала нові вагони з кондиціонерами, душем і USB-портами. Фото
"Укрзалізниця" отримала від Крюківського заводу нові вагони підвищеного комфорту останньої модифікації з душем, кондиціонерами і USB-портами для зарядки гаджетів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник з комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку компанії Олександр Шевченко. Він також оприлюднив фото новинки (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).
Вагони були представлені 17 грудня у межах підготовки техзавдання для замовлення на 2021 рік.
Так, в них передбачені:
кондиціонери в кожному купе,
USB-зарядки і розетки у кожного місця,
чотири режими освітлення
табло зайнятості туалету над дверима купе,
душ,
відеоспостереження.
Шевченко зазначив, що поки залишаються відкритими питання про вендінгові апарати (для продажу товарів і послуг за допомогою автоматизованих систем), килимах, відсіках для велосипедів, одноразові ліжка.
"Проведемо сеанс передноворічного аналізу і будемо визначатися з техзавданням, – зазначив він.
Як уточнюється в Telegram-каналі KievMap, вагони планується експлуатувати на міжнародних маршрутах після карантину. Поки ж вони курсуватимуть територією України.
В "Укрзалізниці" пояснили, що в ухваленному державному бюджеті на 2021 рік враховані кошти на розвиток пасажирських перевезень, зокрема – на закупівлю вагонів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з 24 грудня 2020 року запустить нові поїзди з Ужгорода в Херсон, а також з Харкова до Ворохти.