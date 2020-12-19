"Укрзалізниця" показала нові вагони з кондиціонерами, душем і USB-портами. Фото

"Укрзалізниця" отримала від Крюківського заводу нові вагони підвищеного комфорту останньої модифікації з душем, кондиціонерами і USB-портами для зарядки гаджетів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник з комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку компанії Олександр Шевченко. Він також оприлюднив фото новинки (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Вагони були представлені 17 грудня у межах підготовки техзавдання для замовлення на 2021 рік.

Так, в них передбачені:

кондиціонери в кожному купе,

USB-зарядки і розетки у кожного місця,

чотири режими освітлення

табло зайнятості туалету над дверима купе,

душ,

відеоспостереження.

Шевченко зазначив, що поки залишаються відкритими питання про вендінгові апарати (для продажу товарів і послуг за допомогою автоматизованих систем), килимах, відсіках для велосипедів, одноразові ліжка.

"Проведемо сеанс передноворічного аналізу і будемо визначатися з техзавданням, – зазначив він.

Як уточнюється в Telegram-каналі KievMap, вагони планується експлуатувати на міжнародних маршрутах після карантину. Поки ж вони курсуватимуть територією України.

В "Укрзалізниці" пояснили, що в ухваленному державному бюджеті на 2021 рік враховані кошти на розвиток пасажирських перевезень, зокрема – на закупівлю вагонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з 24 грудня 2020 року запустить нові поїзди з Ужгорода в Херсон, а також з Харкова до Ворохти.