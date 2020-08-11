"Укрзалізниця" погасить борги "Донецької залізниці" перед російським "Сбербанком"

Господарський суд Донецької області зобов'язав "Укрзалізницю" виплатити $68 млн на користь російського "Сбербанку".

Суд ухвалив це рішення 27 липня на підставі клопотання Державної виконавчої служби, повідомив Fanbalance.

"Укрзалізницю" визнали правонаступницею "Донецької залізниці". Остання і позичила ці кошти у вигляді кредиту в російського банку ще у 2011 році. Згідно з матеріалами судового реєстру, сума в доларах на момент винесення ухвали дорівнювала приблизно 1 млрд 857 млн гривень.

"27 липня “Укрзалізниця” заявляла, що українська “дочка” "Сбербанку" реструктуризувала її борги на суму приблизно 200 млн дол, що підлягала погашенню до кінця липня. Як зазначалося, підписання угод відбулося впродовж тижня до вказаної дати з набранням остаточної чинності умов реструктуризації після прийняття відповідного рішення Нацбанком. Як уточнювалося, реструктуризація проведена на термін до 3 років із можливістю дострокового погашення", – уточнив сайт.

У червні “Укрзалізниця” повідомила, що Велика Палата Верховного Суду визнала її правонаступником ДП "Донецька залізниця" з дати держреєстрації акціонерного товариства – 21.10.2015. Як зауважувала УЗ, це означає, що УЗ буде зобов’язана погасити всі борги ДП "Донецька залізниця", не отримавши при цьому від останнього жодного майна до статутного капіталу (при тому, що в ОРДЛО понад 20 тис. вантажних вагонів УЗ, майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів і понад 300 локомотивів).

Як уточнювала УЗ, за приблизними підрахунками сума фінансових зобов’язань ДП "Донецька залізниця" перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, зокрема перед російськими "Сбербанком" – 3,5 млрд грн, "ВТБ Банком" – 1,2 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський банк Standard Chartered Bank оштрафували на рекордну суму 20,47 млн фунтів за те, що він порушив режим санкцій, введений проти російського "Сбербанку"