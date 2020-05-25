"Укрзалізниця" почне продаж квитків: у Криклія оголосили, коли це буде

Уже найближчим часом "Укрзалізниця" повідомить про дату, коли почне продаж залізничних квитків по Україні.
Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України.
"Нині питання узгоджується з обласними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Уже найближчим часом УЗ повідомить про старт продажу", – повідомили у міністерстві.
Запуск поїздів в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України опублікував поетапний план виходу пасажирського транспорту з карантину. Насамперед уже запрацював міський громадський транспорт і метро. А з червня українці можуть планувати поїздки до інших міст по всій Україні.
В Україні з 22 травня відновився рух міського громадського транспорту. Міжобласні перевезення поки не відкриватимуть.
В Україні після зняття карантину не підвищать ціни на залізничні квитки.
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