"Укрзалізниця" почне продаж квитків: у Криклія оголосили, коли це буде

Уже найближчим часом "Укрзалізниця" повідомить про дату, коли почне продаж залізничних квитків по Україні.

Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

"Нині питання узгоджується з обласними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Уже найближчим часом УЗ повідомить про старт продажу", – повідомили у міністерстві.

Запуск поїздів в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України опублікував поетапний план виходу пасажирського транспорту з карантину. Насамперед уже запрацював міський громадський транспорт і метро. А з червня українці можуть планувати поїздки до інших міст по всій Україні.

В Україні з 22 травня відновився рух міського громадського транспорту. Міжобласні перевезення поки не відкриватимуть.

В Україні після зняття карантину не підвищать ціни на залізничні квитки.

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