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11 грудня • оновлено в 21:31
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"Визнали Крим за кордоном України!" "Укрзалізницю" розкритикували за нові пункти пропуску

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"Укрзалізниця" завершила роботи з будівництва КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на Херсонщині на адміністративному кордоні з анексованим Кримом.

Про це в середу, 11 грудня, на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба компанії. Відзначається, що на реконструкцію в УЗ пішло три місяці.

"Завдання уряду виконано якісно і своєчасно", – сказано в повідомленні.

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КПВВ

КПВВ

Укрінформ

Користувачі мережі в коментарях неоднозначно відреагували на новину.

"Ніхто не проти... але УЗешнікам на листопад зменшили премію на 10%. Фонду за не вистачило на зарплату, виходить – за рахунок людей", "Будувати КПВВ – це точно профільна діяльність єдиного перевізника на залізниці України?" "Опори з вокзалу Київ-Пасажирський? Чи це мені здалося", "Ви вже точно знаєте, що Крим не повернуть?" "Визнали Крим за кордоном України!" – пишуть під постом.

"Визнали Крим за кордоном України!" "Укрзалізницю" розкритикували за нові пункти пропуску

Скріншот

"Визнали Крим за кордоном України!" "Укрзалізницю" розкритикували за нові пункти пропуску

Скріншот

"Визнали Крим за кордоном України!" "Укрзалізницю" розкритикували за нові пункти пропуску

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві запланували грандіозно осучаснити Центральний залізничний вокзал. В УЗ заявили, що спочатку вирішать усі проблеми з торговими точками в приміщенні, а потім будуть реконструювати територію поруч із вокзалом і відкриють ТРЦ.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Херсон
Теги
Укрзалізниця КПВВ фотографии соцмережі Крим Каланчак
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Мир Миру
Мир Миру
Це тимчасово. Але немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тому, спасибі за створені зручності вже зараз.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Я думаю, что все-таки будет принуждение Украины к миру, это официальная формулировка ООН, кстати... украинцы, вы понимаете, что мы можем вбомбить вас в Средние века???
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Випуск комерційних автомобілів склав п'ять од., що на три од. більше, ніж у листопаді минулого року. Минулого місяця підприємства українського автопрому виготовили 544 одиниці транспорту, що в порівнянні із жовтнем менше на 40%, повідомляє Укравтопром.____
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