"Визнали Крим за кордоном України!" "Укрзалізницю" розкритикували за нові пункти пропуску

"Укрзалізниця" завершила роботи з будівництва КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на Херсонщині на адміністративному кордоні з анексованим Кримом.

Про це в середу, 11 грудня, на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба компанії. Відзначається, що на реконструкцію в УЗ пішло три місяці.

"Завдання уряду виконано якісно і своєчасно", – сказано в повідомленні.

КПВВ Укрінформ

Користувачі мережі в коментарях неоднозначно відреагували на новину.

"Ніхто не проти... але УЗешнікам на листопад зменшили премію на 10%. Фонду за не вистачило на зарплату, виходить – за рахунок людей", "Будувати КПВВ – це точно профільна діяльність єдиного перевізника на залізниці України?" "Опори з вокзалу Київ-Пасажирський? Чи це мені здалося", "Ви вже точно знаєте, що Крим не повернуть?" "Визнали Крим за кордоном України!" – пишуть під постом.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві запланували грандіозно осучаснити Центральний залізничний вокзал. В УЗ заявили, що спочатку вирішать усі проблеми з торговими точками в приміщенні, а потім будуть реконструювати територію поруч із вокзалом і відкриють ТРЦ.

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