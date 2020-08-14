"Укрзалізниця" обмежить роботу деяких станцій через COVID-19 і заборонить продаж квитків

Борис Бондар Ринки та компанії 19:40, 14.08.2020 Оновлено: 19:41, 14.08.2020

З понеділка, 17 серпня, на залізничних станціях Самбір, Дубно та Клевань буде здійснюватися тільки висадка пасажирів, без посадки.

Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій. Рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також з цих станцій не продаватимуть квитки на наступні поїзди:

  • №98/97 Ковель – Київ,

  • №49/50 Київ – Трускавець,

  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ,

  • №231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ,

  • №217/218 Київ – Рахів,

  • №743/744 Київ – Львів.

Міністр уточнив, що, якщо пасажир захоче відмовитися від поїздки через закриття цих станцій, йому буде відшкодована 100% вартість квитка.

Повернути проїзний документ можна в залізничних касах або через інтернет.

"Укрзалізниця" закриє для посадки пасажирів три станції
(Telegram Владислава Криклій)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відновила рух двох поїздів далекого прямування: №43/44 Івано-Франківськ – Київ і №118/117 Чернівці – Київ.

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Економіка Ринки та компанії

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