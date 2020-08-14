"Укрзалізниця" обмежить роботу деяких станцій через COVID-19 і заборонить продаж квитків
З понеділка, 17 серпня, на залізничних станціях Самбір, Дубно та Клевань буде здійснюватися тільки висадка пасажирів, без посадки.
Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій. Рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Також з цих станцій не продаватимуть квитки на наступні поїзди:
№98/97 Ковель – Київ,
№49/50 Київ – Трускавець,
№45/46 Ужгород – Лисичанськ,
№231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ,
№217/218 Київ – Рахів,
№743/744 Київ – Львів.
Міністр уточнив, що, якщо пасажир захоче відмовитися від поїздки через закриття цих станцій, йому буде відшкодована 100% вартість квитка.
Повернути проїзний документ можна в залізничних касах або через інтернет.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відновила рух двох поїздів далекого прямування: №43/44 Івано-Франківськ – Київ і №118/117 Чернівці – Київ.