МоваЯзык

Топтеми:

"Укрзалізниця" обмежить роботу деяких станцій через COVID-19 і заборонить продаж квитків

Борис Бондар
Борис Бондар
Ринки та компанії
1,2 т.
'Укрзалізниця' закриє для посадки пасажирів три станції

"Укрзалізниця" закриє для посадки пасажирів три станції. ZIK

З понеділка, 17 серпня, на залізничних станціях Самбір, Дубно та Клевань буде здійснюватися тільки висадка пасажирів, без посадки.

Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій. Рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також з цих станцій не продаватимуть квитки на наступні поїзди:

  • №98/97 Ковель – Київ,

  • №49/50 Київ – Трускавець,

  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ,

  • №231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ,

  • №217/218 Київ – Рахів,

  • №743/744 Київ – Львів.

Міністр уточнив, що, якщо пасажир захоче відмовитися від поїздки через закриття цих станцій, йому буде відшкодована 100% вартість квитка.

Повернути проїзний документ можна в залізничних касах або через інтернет.

"Укрзалізниця" закриє для посадки пасажирів три станції

"Укрзалізниця" закриє для посадки пасажирів три станції (Telegram Владислава Криклій)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відновила рух двох поїздів далекого прямування: №43/44 Івано-Франківськ – Київ і №118/117 Чернівці – Київ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

УкраїнаКарантин в УкраїніУкрзалізницяВладислав Криклій 
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Ринки та компанії