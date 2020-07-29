"Укрзалізниця" не попередила пасажирів про продаж усіх квитків у вагонах: виник скандал

"Укрзалізниця" з середини липня почала продавати квитки на всі місця в поїздах далекого сполучення з Києва і до Києва. Пасажири, які розраховували на відсутність потенційно хворих сусідів, дізнавалися про це під час поїздки.

Раніше Кабмін дозволив "Укрзалізниці" продавати 50% квитків у поїздах і розсаджувати пасажирів в шаховому порядку. Таким чином між пасажирами повинна була зберігатися безпечна дистанція – 1,5 метри, йдеться у публікації "Сегодня".

Однак з середини липня "Укрзалізниця" несподівано почала продавати інші 50% квитків. Пасажирів, які планували поїздку заздалегідь, про це не попередили. Своє рішення компанія пояснила тим, що продаж всіх квитків дозволила Київська міська державна адміністрація.

Розраховували на безпечну поїздку з дітьми

Пасажирка Любов Я. розповіла, що купувала квитки в купе для себе і чоловіка за півтора місяці до поїздки. Тоді в одному купе можна було придбати тільки верхнє і нижнє місця, інші два місця – "на карантині". Про те, що доведеться їхати ще з двома людьми вони дізналися вже в поїзді.

"Всупереч всім нормам карантину все забито носом до носа – по чотири людини в купе. І їхати так майже добу. Про яку дистанцію може йтися. Я вже не кажу, що можна було купити два нижніх місця", – говорить Любов Я.

У соцмережах безліч історій людей, які розгублені, бо не змогли викупити квитки або здають їх через те, що раптово почався продаж "карантинних" місць.

Георгій М. написав, що його компанія купувала 101 квиток за груповим тарифом з оплатою зборів і комісій за виписку групових квитків з "карантинним" розсаджуванням через полицю по дві людини в купе.

"Увага – 101 квиток для групи туристів, співробітників одного підприємства. І тут я дізнаюся, що між кожним з наших туристів ви продали "карантинні" місця іншим людям! Тобто моя група жінок, дітей, співробітників буде перемішана незрозуміло з ким. Особливо порадував вагон плацкарт, в якому ми повинні були їхати по двоє людей в купе і одна на бокових місцях, а тепер буде троє наших замовників плюс троє абсолютно незнайомих людей і головне у вагоні без кондиціонера! Чому ніхто не передзвонив просто по-людськи і професійно і не виписав нам квитки в один вагон? І який вихід тепер?", – поділився Георгій М.

Продають і у "небезпечні" регіони

На всі скарги пасажирів "Укрзалізниця" відповідає, що отримала дозвіл від КМДА, а незадоволеним пропонують відмовитися від подорожі і здати квитки.

Повні вагони їздять не тільки у напрямках з Києва або транзитом через столицю, а й за всіма іншими маршрутами. Незважаючи на те, що зараз спалах захворюваності у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській областях, туди теж продають 100% квитків з Одеси, Харкова, Дніпра та інших міст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня "Укрзалізниця" відновила курсування ще 46 приміських поїздів на території обслуговування Львівської залізниці.

"Укрзалізниця" в п'ятницю, 17 липня, відкрила продаж квитків на потяги до Чернівців.