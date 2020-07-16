"Укрзалізниця" наварила більше 10 млн на продажу е-квитків: розкриті подробиці "схеми".

АТ "Укрзалізниця" викрили в черговій корупційній схемі. Йдеться про закупівлю нового програмного забезпечення для організації системи продажів е-квитків в 2018 році – чиновники підробляли документи, щоб не виходити на відкриті торги.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, директора філії Головного інформаційно-обчислювального центру Укрзалізниці, а також його колишнього заступника підозрюють в тому, що, вступивши в змову з керівником і бенефіціаром двох приватних підприємств, вони спробували "наварити" 10 млн грн на організацію сервісу з продажу електронних квитків на "Бориспільський експрес".

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру посадовим особам "Укрзалізниці".

Тоді чиновники нібито підробили документи, щоб не виходити на відкриті торги – і за 10,4 млн грн купили програмне забезпечення, яке фактично дублює вже існуючий на сайті УЗ сервіс з продажу квитків.

При тому, що компанія, яка розробляла https://booking.uz.gov.ua, пропонувала безкоштовно додати в нього відповідний сервіс. На щастя, через початок досудового розслідування кошти так і не були перераховані з рахунків УЗ.

Учасникам схеми інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ( "незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами АТ" Укрзалізниця "в особливо великому розмірі, вчинене посадовими особами державної компанії шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб").

За словами вже ексголови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, в 2019 році товариство уклало майже 7,5 тис. договорів на загальну суму 13,4 млн грн. І при проведенні частини тендерів були допущені настільки нахабні порушення, що вони викликали справжню бурю в суспільстві і привернули увагу правоохоронних органів.