"Укрзалізниця" готується вийти з карантину: ЗМІ розкрили, що запустять у першу чергу

Андрій Довгань Ринки та компанії 15:53, 5.05.2020 Оновлено: 16:20, 5.05.2020

"Укрзалізниця" може запустити електрички для початку виходу з карантину.

Про це з посиланням на інформацію від інформованого джерела у транспортній галузі повідомив "Інтерфакс-Україна". Конкретна чи приблизна дата відновлення руху не називається.

Відновлення руху поїздів "Укрзалізниці"

Попередньо обговорюється, що першими будуть запущені приміські електропоїзди, потім на маршрути вийдуть швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

Після цього, швидше за все, буде запущено повноцінне залізничне сполучення всередині України.

При цьому запуск міжнародних перевезень залежатиме від рішення, зокрема і сусідніх країн, з якими налагоджено пасажирське залізничного сполучення.

Агентство зазначає, що поки інформації про можливі обмеження за кількістю перевезених пасажирів потягами УЗ після завершення карантину немає.

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Економіка Ринки та компанії

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