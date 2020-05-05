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5 травня • оновлено в 18:15
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"Укрзалізниця" готується вийти з карантину: ЗМІ розкрили, що запустять у першу чергу

6.8т
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"Укрзалізниця" може запустити електрички для початку виходу з карантину.

Про це з посиланням на інформацію від інформованого джерела у транспортній галузі повідомив "Інтерфакс-Україна". Конкретна чи приблизна дата відновлення руху не називається.

Відновлення руху поїздів "Укрзалізниці"

Відновлення руху поїздів "Укрзалізниці"

Попередньо обговорюється, що першими будуть запущені приміські електропоїзди, потім на маршрути вийдуть швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

Після цього, швидше за все, буде запущено повноцінне залізничне сполучення всередині України.

При цьому запуск міжнародних перевезень залежатиме від рішення, зокрема і сусідніх країн, з якими налагоджено пасажирське залізничного сполучення.

Агентство зазначає, що поки інформації про можливі обмеження за кількістю перевезених пасажирів потягами УЗ після завершення карантину немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця карантин
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