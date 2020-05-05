"Укрзалізниця" готується вийти з карантину: ЗМІ розкрили, що запустять у першу чергу

"Укрзалізниця" може запустити електрички для початку виходу з карантину.
Про це з посиланням на інформацію від інформованого джерела у транспортній галузі повідомив "Інтерфакс-Україна". Конкретна чи приблизна дата відновлення руху не називається.
Відновлення руху поїздів "Укрзалізниці"
Попередньо обговорюється, що першими будуть запущені приміські електропоїзди, потім на маршрути вийдуть швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".
Після цього, швидше за все, буде запущено повноцінне залізничне сполучення всередині України.
При цьому запуск міжнародних перевезень залежатиме від рішення, зокрема і сусідніх країн, з якими налагоджено пасажирське залізничного сполучення.
Агентство зазначає, що поки інформації про можливі обмеження за кількістю перевезених пасажирів потягами УЗ після завершення карантину немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми і які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків регламентуватиметься чіткими санітарними нормами.
Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв коронавірусу COVID-19 до кінця 2020 року.
Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня очікується ослаблення карантинних заходів.
В Україні продовжили карантин до 22 травня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 4 травня.
Однак з 11 травня в країні послаблять деякі обмежувальні заходи. Наприклад, українцям дозволять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, перукарні та салони краси.
Також з 11 травня кафе і ресторанам дозволять працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримають дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі тощо.
В Україні з 11 травня кафе і ресторанам дозволять працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримають дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі тощо. При цьому інші обмеження, пов'язані з карантином, продовжать до 22 травня.
За найоптимістичніших прогнозів, метро в Україні відкриють у середині літа, а масковий режим протримається мінімум до кінця року.
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