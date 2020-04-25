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25 квітня • оновлено в 14:26
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/ Ринки та компанії

"Укрзалізниці" слід знизити тарифи на 7,4% – Криворучко

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"Укрзалізниці" слід знизити тарифи на вантажоперевезення на 7,4%, що буде економічно обґрунтованим. Про це написав глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в колонці для GMK center.

"Укрзалізниці" слід знизити тарифи на 7,4% виходячи з індексу цін виробників. "Укрзалізниці" здалося, що підняття тарифів на залізничні вантажоперевезення допоможе підвищити якість цих самих перевезень, але сталося навпаки. Зараз єдиний вихід – знижувати тарифи, акумулювати прибуток і пускати його на подальший розвиток ", - написав Криворучко.

Він також звернув увагу, що в останні роки обсяг вантажоперевезень залізничним транспортом стабільно знижується, зокрема з 2011 року він скоротився на третину - з 469,3 млн т в 2011 році до 312,9 млн т в 2019-му. Щоб змінити цю негативного тренда і з урахуванням кризи, що насувається, викликаного карантином, тарифи на вантажоперевезення необхідно знизити, що допоможе країні з меншими втратами його подолати.

"Укрзалізниця" все ще є кровоносною системою економіки, і її безперебійна робота з перевезення внутрішніх і експортних вантажів критично важлива для благополучного проходження карантину та виходу країни з кризи. Як би ми не критикували якість залізничних перевезень в Україні, без них економіку запустити не вийде ", - вважає Криворучко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що твердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

У свою чергу народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів УЗ на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, підкресливши, що це призведе до подорожчання їх продукції і втрати позицій на світових ринках.

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Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
поднятие цен на комуналку повысило качество услуг?вода стала чище,газ горячее,электричество светлее?увеличение цены проезда в общественном транспорте дало мягкость сиденьям,увеличило частоту подхода транспорта на загрузку?повышение цены на лекарства увеличило их эфективность,подписание евроассоциации слелало зарплаты как в Баварии?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pegasman Partagas, Подписание евроассоциации разрушило страну.
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Економіка Ринки та компанії

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