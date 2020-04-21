Криклій сказав, на що підуть мільярди, виграні у "Газпрома"

У Міністерстві інфраструктури України розраховують, що "Укрзалізниця" отримає 4-5 млрд гривень фінансової підтримки за рахунок коштів, які Україна виграла в міжнародних судах у "Газпрому".

Про це сказав глава міністерства Владислав Криклій в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року "Нафтогаз" за рішенням Стокгольмського арбітражу отримав від російського "Газпрому" $2,9 млрд.

Гроші для "Укрзалізниці"

За словами міністра, фінансова підтримка від імені держави буде кращим видом допомоги для "Укрзалізниці" з урахуванням того, що раніше міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг компанії до "CCC" з прогнозом "негативний".

"З виплати "газпромівських" грошей, яка йде на користь "Нафтогазу" і буде перерахована до бюджету у вигляді дивідендів, ми розраховуємо отримати певну суму, яка буде передбачена на підтримку "Укрзалізниці". Але не просто на закриття поточних проблем, а на замовлення у внутрішнього ринку вагонів, поїздів, електричок і тому подібного", – сказав міністр.

Криклій також повідомив, що Мінінфраструктури планує отримати близько 4-5 млрд грн цільового фінансування для "Укрзалізниці".

"Очікуємо, що зазначені кошти надійдуть в цьому році, і до кінця року вже будуть розподілені", – підкреслив він.

Що стосується причин зниження рейтингу УЗ, то Криклій вважає, що на рішення S&P вплинули публічні висловлювання екс-в.о. голови правління "Укрзалізниці" Желька Марчека про те, що у компанії проблеми з ліквідністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня стало відомо, що уряд звільнив Желька Марчека з посади виконувача обов'язки голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) і виключив його зі складу членів правління.