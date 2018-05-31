"Укртелеком" підвищує тарифи: скільки заплатять українці

З 1 червня 2018 року "Укртелеком" підвищує вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку.

Тарифні плани будуть підвищені на 8,2-11,2%. Подорожчають тарифні плани на послуги фіксованого телефонного зв'язку, в які входять пакетні послуги - хвилини на спілкування всередині країни, з абонентами мобільних операторів. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Дане підвищення тарифів не стосуватиметься абонплати, яка регулюється державою.

Місцеві розмови в цих тарифних планах не тарифікуються, тобто абонент може без обмежень спілкуватися в межах одного міста / району. У компанії пов'язують підвищення тарифів з ростом тарифів на паливо та електроенергію.

Як повідомляв "Обозреватель", оператор мобільного зв'язку "Київстар" виконав рекомендації АМКУ і практично в два рази знизив тарифи на дзвінки своїх абонентів на номери фіксованого зв'язку .

З 1 січня 2018 року "Укртелеком" підвищив тарифи на стаціонарний зв'язок для своїх абонентів. Для абонентів, які проживають в містах, тарифи на стаціонарний зв'язок зросли на 7,3% (близько 5 грн на місяць), а для жителів села - на 14,5% (близько 8 грн).