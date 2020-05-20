Рішення, яке визріло давно - Укрпошта стає банком

Хоча банки вже давно мають бути в телефонах, а про відділення ми маємо згадувати як про минуле - в Україні ситуація інша. До прикладу, лише в 6% населених пунктів є банки, а за останні 5 років 30% банків закрилося.

Тож близько 40% населення взагалі не мають доступу до банківської інфраструктури, і через це наша економіка загнана в “сіру зону”. Велика кількість людей просто змушені працювати не маючи базових банківських інструментів у вільному доступі.

Насправді, в містах-мільйонниках це може здаватися дивним, але, аналізуючи ситуацію в країні, варто зазначити, що доступ до пошти мають практично 100% населення, а доступ для більшості наших співгромадян до банківських послуг є обмеженим.

Те, що Криклій та Смілянський побачили вільну нішу на банківському ринку і вирішили використати державне підприємство Укрпошти як платформу для створення сучасного українського банку - виглядає достатньо візіонерським та стратегічно правильним.

По-перше, тому що лише прийнявши закон - без затрат державних коштів, ми можемо додатково наростити кількамільярдну капіталізацію Укрпошти. Насправді, окрім збільшення її капіталізації, це призведе до того, що люди в регіонах можуть отримати сильний поштовх для розвитку Е-коммерсії. В тому числі, це можуть бути навіть звичайні фермери, маленькі крафтові виробники чи мікропідприємці.

По-друге, саме так має мислити чиновник, щоб створювати додаткову вартість для держави. Загалом, завдяки цьому може бути зроблено так, що 100% населення отримає доступ до банківських послуг. А це, очевидно, значно підніме нас в міжнародних рейтингах.

Також в цьому є великий мінус: що це не буде банк подібний до тих, що вже є на ринку. Котрі, висмоктують гроші з населення, потім дають великі ставки, а надалі шантажують країну тим, що вони завалять банківську систему - як це робив свого часу один олігарх.

Однак як “сервісна конячка” - цей банк має право на існування.

Водночас на цьому не варто зупинятись і, звичайно ж, рухатися далі. У такому напрямку, щоби банки працювали максимально інноваційно.

Приклади таких є сьогодні й в Україні: Монобанк і ПриватБанк - приклади, до яких варто рости Укрпошті як банку. Проте, з точки зору доступу до банківських послуг, УП явно зможе задати тон, олним ударом.