"Укрпошта" провернула розпродаж нерухомості в Києві на 18 мільйонів

Ринки та компанії 21:15, 17.07.2020 Оновлено: 21:53, 17.07.2020

Складські приміщення "Укрпошти" в Києві продали за 17 999 999 гривень.

Про перший укладений договір із продажу нерухомості на сторінці у Facebook повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Він наголосив, що приміщення продані за ціною втричі дорожчою за стартову.

"Процедури складні і ми це подолали", – написав він. Як зазначив Смілянський, вартість "найбільших і найпривабливіших об'єктів" "Укрпошти" буде ретельно оцінюватися.

"Наступного тижня нові аукціони і нові об'єкти виставляємо на продаж. Турбази на березі Чорного моря в с. Рибаківка (Миколаївська область), будівлі в Броварах і в передмісті Львова", – анонсував Смілянський.

Скриншот
Facebook / Ігор Смілянський

Як писав OBOZREVATEL, Фонд держмайна в рамках приватизації раніше продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень. Ціну запропонувало ТОВ "Смартленд".

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