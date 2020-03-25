"Укрпошта" почала безкоштовну доставку ліків

"Укрпошта" почала безкоштовну доставку медичних товарів по всій Україні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму Telegram-каналі в середу, 25 березня. Компанія співпрацює з сервісом Liki24.com,

Замовлення ліків

"Ця послуга вже доступна в усіх населених пунктах країни. Це допоможе людям поважного віку менше наражатись на небезпеку захворювання на коронавірус, адже саме вони є найбільш вразливою частиною нашого суспільства. Зокрема, послуга дасть можливість отримувати ліки у найвіддаленіших куточках нашої країни", – написав Криклій .

Послуга працює спільно з сайтом Liki24.com. Цей сайт збирає інформацію про ціни й наявність ліків в аптеках і дає можливість замовити їх з доставкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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