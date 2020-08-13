"Укроборонпром" зібралися розділити на дві компанії: у Кабміні сказали як

Державний концерн "Укроборонпром" планують розділити на дві керівні державні холдингові компанії.

Про це сказав віцепрем'єр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Харківський авіазавод у четвер, 13 серпня, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Ми передбачаємо, що трансформація "Укроборонпрому" полягатиме в тому, що ми реально отримаємо дві керівні холдингові компанії державні: одна з них буде зосереджена на функціях оборонних галузей, а авіацію ми разом із космосом хочемо перевести в державну холдингову компанію "Аерокосмічні системи України", – сказав прем'єр.

Він додав, що підприємства Національного космічного агентства України також підлягатимуть реформуванню.

"Там також буде здійснено корпоратизацію. Ми вважаємо, що синергія двох високотехнологічних галузей промисловості України, якими є авіапромисловість і ракетно-космічна галузь, дасть нам можливість істотно поліпшити показники, які ми маємо на сьогодні, і найголовніше – створити механізми для залучення інвестицій у ці галузі, щоб вони могли конкурувати в цьому дуже непростому середовищі світових ринків", – заявив Уруський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що концерн "Укроборонпром" 1-й квартал 2020 року закінчив зі збитками в 681 млн гривень, а заборгованість із зарплати становила 481 млн гривень.

Раніше гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус натякнув на своє звільнення.