"Укроборонпром" зазнав збитків на сотні мільйонів гривень, – Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що концерн "Укроборонпром" 1 квартал 2020 року закінчив зі збитками в 681 млн гривень, а заборгованість із зарплати склала 481 млн гривень.

При цьому в 1 кварталі 2019 року було навпаки: прибуток в 645 млн грн, хоча заборгованість все одно була великою – 413 млн грн. Про це йдеться в публікації на "Цензорі".

Колишній народний депутат Борислав Береза у своєму Telegram-каналі також додав, що держава провалила закупівлю стратегічних видів озброєнь.

"Можна вже констатувати, що закупівлі стратегічних видів озброєнь, зокрема ракет "Вільха" і "Нептун" не здійснено. Так само зірвані закупівлі боєприпасів – жодного контракту. Під них були держгарантії, але фактичних закупівель немає", – додав екснардеп.

З цього він зробив два висновки:

"Укроборонпром", який раніше приносив прибуток, але зараз явно застарів у адмініструванні, сьогодні приносить збитки і системно розвалюється. "Зацікавлені в цьому не тільки наші вороги і конкуренти за межами України, але і ті, хто хоче в результаті розвалу галузі підім'яти під себе окремі виробництва або приховати багаторічні розкрадання", – вважає Береза. Оборонно-промисловий комплекс України не цікавий керівництву України. "Не цікавий, незважаючи на потенційні можливості наповнювати бюджет і незважаючи на війну Росії проти України. Це не відосики, не перерізання стрічок і не гроші на дороги з фонду на боротьбу з коронавірусом, які можна розпиляти без тендерів на "Прозорро", – додав колишній нардеп.

На його думку, якщо найближчим часом не почати системно займатися цією проблемою за допомогою корпоративного управління, системного аналізу, повного перезавантаження проєктних і виробничих структур, а також підключивши правоохоронні органи, то вже найближчим часом можна буде констатувати загибель української конкурентоспроможної галузі.

"І щось мені підказує, що на місце, що звільнилося на міжнародному ринку, прийдуть російський ВПК і наші ділки, які віджавши виробництво за копійки, зможуть виробляти і продавати ту саму продукцію, що зараз виробляє "Укроборонпром". Тільки гроші будуть вже йти не в бюджет державі", – підсумував Береза.

Збитки "Укроборонпрому" Telegram Борислава Берези

Збитки "Укроборонпрому" Telegram Борислава Берези

Як повідомляв OBOZREVATEL 30 липня гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус може піти з посади. Про це він сам сказав за підсумками зустрічі в середу в Офісі президента.