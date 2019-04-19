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/Ринки та компанії

"Укроборонпром" винен російському "Мігу" 2 млн гривень: у чому справа

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У п'ятницю, 19 квітня, Господарський суд Хмельницької області зобов'язав "Красилівський агрегатний завод" зі складу "Укроборонпрому" виплатити "Російській літакобудівній корпорації "МіГ" більше 5 мільйонів російських рублів (близько 2,1 мільйонів гривень. - Ред.) за неналежне виконання умов контракту.

Відомо, що суд повністю задовольнив позовні вимоги компанії, яка є одним з основних підприємств російської військової промисловості. Про це повідомила прес-служба державного концерну.

"Рішення було схвалено 18 квітня суддями Смаровоз М.В., Виноградова В.В. та Гладюк Ю.В, за результатами розгляду судової справи №924 / 774/18", – йдеться в повідомленні концерну.

Укроборонпром

Укроборонпром

Укроборонпром

За даними судового реєстру, російська компанія звернулася до суду через "неналежне виконання відповідачем умов укладеного між сторонами контракту". Договір компанії уклали в кінці 2013 року.

В "Укроборонпромі" стверджують, що рішення суперечить указу президента про введення в дію рішення РНБО "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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"Зазначеним указом АТ "Російська літакобудівна корпорація "МіГ", була включена в список юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до вимог закону "Про санкції", – йдеться в повідомленні.

Держконцерн зазначає, що оскаржить рішення в суді вищої інстанції.

У відомстві зазначають, що "МіГ" входить до складу АТ "Об'єднана авіабудівна корпорація", 100% акцій якої належить Російській Федерації.

"МіГ" є одним з основних підприємств російського ОПК і виконує повний цикл робіт у сфері створення, ремонту і модернізації винищувальної авіації, озброюючи армію літаками МіГ-29 і їх модернізованими версіями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що скандальні новобудови і ''Укроборонпром'' у Києві відріжуть від світла.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Укроборонпром
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Хохлики, а причем тут указ о санкциях? Контракт заключен ранее и стороны обязаны соблюдать его. Выполнил свою часть контракта - можешь что угодно делать, но после выполнения контракта.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы процесс пошёл. Там ещё процентов на тикало
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