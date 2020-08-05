"Укроборонпром" заплатив більше 120 тис. грн за кавомашину та гарячі напої: деталі тендеру

Державний концерн "Укроборонпром" купив у харківського підприємця "Кава тревел" кавомашину за 25 тис. гривень, а ФОП за послуги з приготування кави заплатив 95,5 тис. гривень.

Такі дані були оприлюднені в системі державних закупівель ProZorro. Як зазначено на сайті, в тендері щодо закупівлі кавомашини також брала участь фізична особа-підприємець Олександр Стужук. Він отримав іншу пропозицію від "Укроборонпрому" – з приготування кави, чаю, гарячого шоколаду та інших напоїв.

"Кава тревел" до 1 серпня повинна була поставити італійську кавоварку OCS SAE Aulika, яка здатна зварити до 130 напоїв на годину, має капучинатор, фільтр для води і кавомолку.

Тендер із "Кава тревел". Скриншот

Послугами другого тендеру будуть користуватися 250 співробітників. Орієнтовна кількість порцій на 4 місяці (вересень-грудень) складає 30 тисяч.

Послуги надаються шляхом використання двох вендінгових кавових автоматів (на 3-му і 5-му поверхах), які повинні готувати гарячі напої.

Напій і кількість порцій, які закупили в "Укроборонпромі". Скриншот

Напій і кількість порцій, які закупили в "Укроборонпромі". Скриншот

Напій і кількість порцій, які закупили в "Укроборонпромі". Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус натякнув на своє звільнення.