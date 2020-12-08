Головою наглядової ради "Укроборонпрому" став 81-річний перший віце-президент НАН

Дар'я Дурова Ринки та компанії 01:29, 9.12.2020

Головою наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" став Володимир Горбулін, переобраний першим віце-президентом Національної академії наук в жовтні поточного року.

Його вибрали одноголосно на засіданні членів наглядової ради 8 грудня, повідомив у Facebook керівник державного концерну Юрій Гусєв. Цього ж дня з Гусєвим підписали контракт як із новим гендиректором "Укроборонпрому".

Юрій Гусєв підписав контракт
Facebook / Юрій Гусєв

Він нагадав, що Горбулін є українським політиком і вченим-інженером. Він доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік НАН (1997).

У 90-х Горбулін був радником президента України, зокрема з питань національної безпеки. У 2014 році – радником в.о. президента Олександра Турчинова та п'ятого глави держави Петра Порошенка.

З 2014 до 2018 року нинішній глава наглядової ради "Укроборонпрому" займав пост директора Національного інституту стратегічних досліджень. Додамо, Горбуліну 81 рік.

Гусєв і Горбулін
Facebook / Юрій Гусєв

Крім нього, до складу наглядової ради входять:

  • Валерій Іващенко – полковник запасу, перший заступник міністра стратегічних галузей промисловості, заступник міністра оборони (2007-2009) та тимчасово виконуючий обов'язки міністра (2009-2010).

  • Ентоні Тетерів – директор Агентства оборонних дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) у 2001-2009 роках. Там він відповідав за управління проєктами Агентства з інноваційних досліджень і розробок.

Засідання наглядової ради 8 грудня
Facebook / Юрій Гусєв
Скриншот
Скриншот

Нагадаємо, в червні 2019 року головою наглядової ради "Укроборонпрому" був обраний колишній міністр економічного розвитку (в 2014-2016 роках) Айварас Абромавічус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором "Укроборонпрому". До цього він займав крісло голови Херсонської обласної державної адміністрації.

  • Гусєв заявив, що в 2021 році державний концерн припинить своє існування.

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