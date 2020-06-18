"Укренерго" відновить продаж електроенергії до Білорусі та Росії

Андрій Довгань Ринки та компанії 16:00, 18.06.2020

Компанія "Укренерго" оголосила, що відновлює аукціони з продажу електроенергії до Росії та Білорусі.

"Укренерго" відновлює проведення місячних та добових аукціонів із розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямками Україна – Росія та Україна – Білорусь", – сказано у повідомленні на сайті компанії.

Іншими словами, "Укренерго" на аукціонах продаватиме виробникам електроенергії право користуватись інфраструктурою для її поставок за кордон (строком на добу чи на місяць). Враховуючи, що в Україні зараз надлишок генерації електроенергії, можна припускати, що ці аукціони відбудуться.

Зокрема, 18 червня проведуть добовий аукціон за цими напрямками з поставкою електроенергії 20 червня.

А на 22-23 червня заплановано місячний аукціон з розподілення пропускної спроможності на липень.

"Таким чином, буде відновлено експорт електроенергії з торгової зони ОЕС України в країни, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія та Білорусь)", – пояснили в "Укренерго".

Чому поставки було зупинено

Продаж електроенергії до Росії та Білорусі (та у зворотному напрямку) Україна припинила 12 квітня 2020 року відповідно до постанови НКРЕКП "Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о. міністра енергетики України Ольга Буславець заявила, що ручне втручання в роботу ринку електроенергії для зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги.

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкти №2831-1 та №2831-2 про перелік підприємств, які не підлягають приватизації. Зокрема, з документів під час підготовки було виключено дві компанії, які займаються постачанням води до Криму.

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Економіка Ринки та компанії

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