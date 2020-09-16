УКРЕНЕРГО та SIEMENS модернізують систему диспетчерського керування SCADA

НЕК "Укренерго" спільно з "Siemens AG Austria" та дочірнім підприємством "Siemens Ukraine" (далі SIEMENS) впроваджують проєкт з модернізації автоматизованої системи диспетчерського керування енергосистемою України SCADA/EMS/AGC/DTS/OMS.

В рамках проекту заплановано модернізацію системи верхнього та підстанційного рівнів. Нова єдина система верхнього рівня буде оснащена програмними модулями моніторингу та керування, автоматичного регулювання частоти та потужності (AGC), аналізу надійності роботи енергосистеми, диспетчерського симулятора (DTS), який дозволяє превентивно опрацьовувати нештатні ситуації в роботі енергосистеми, управління заявками на вивід в ремонт енергетичного обладнання (OMS). На підстанційному рівні буде замінено пристрої телемеханіки (Remote Terminal Unit) для збору та інформаційного обміну телеметричною інформацією між об’єктами Укренерго за сучасним протоколом IEC 60870-5-104.

Необхідність в новій системі диспетчерського керування зумовлена вимогами, які виникають в умовах суттєвого приросту генерації з ВДЕ, сумарна встановлена потужність яких постійно збільшується, а також в процесі інтеграції об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України до ENTSO-E, яка сьогодні є головною стратегічною метою Укренерго.

"Енергетичні компанії стикаються з серйозними завданнями. Цифровізація та інтеграція відновлюваних джерел енергії як ніколи швидко стимулюють розвиток світової енергетики. Ось чому ми розробляємо системи управління мережами, які забезпечують високий рівень надійності електропостачання та захисту від кібератак, допомагають скоротити витрати і сприяють захисту навколишнього середовища", - зазначив генеральний директор ДП "Сіменс Україна" Мачей Зєліньскі.

"Вирішити всі нагальні питання нам допоможе сучасний комплекс SCADA/EMS/AGC/DTS/OMS, який дозволить вийти на якісно новий рівень диспетчерського управління ОЕС України та забезпечить впровадження технологій Smart Grid на рівні магістральних мереж. Нова SCADA матиме високий рівень інформаційного захисту та відповідатиме вимогам, що діють в країнах континентальної Європи ENTSO-E", – прокоментував директор з управління ОЕС України, головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Наразі в межах проекту завершено збір та підготовку необхідної технологічної інформації з підстанцій, що є одним із найбільш трудомістких етапів роботи. Завершується обстеження ПС для уточнення вихідних даних та розробка функціонального дизайну модулів та системи в цілому тощо.

Проект з впровадження системи SCADA/EMS/AGC/DTS/OMS реалізується в рамках Другого проекту з передачі електроенергії (ППЕ-2) з фінансуванням Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Фонду чистих технологій. Компанія SIEMENS стала переможцем міжнародного тендеру МБРР.