"Укрбуд" розібрали на частини і довірили партнеру скандального Микитася: журналіст розкрила деталі

Рада директорів державного "Укрбуду" затвердив на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером екснардепа Максима Микитася.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала журналістка Світлана Крюкова. Вона зазначає: "Кучер і Микитась намагатимуться передати всі активи і контракти з колишнього приватного бізнесу Микитася, розосередженого в руках різних груп впливу, на баланс державної компанії. А ми з вами за це будемо платити".

Загальна сума закупівель склала більш ніж 1 млрд грн

Кучер – керівник ДАБІ часів експрезидента Віктора Януковича, за яким тягнеться низка корупційних скандалів. "Автор всіх найжирніших схем Бюро. Саме йому належить патент відомої всім забудовникам України схеми "5 доларів за квадратний метр", а простими словами – забезпечення квитками забудовників, що призводить до завищення ціни на квартири. Це те, з чим так яро намагається боротися Зеленський", – пояснює Крюкова.

За інформацією журналістки, всі активи "Укрбуду" зараз перебувають під контролем трьох груп:

Якусевич Сергій Григорович, 1-й заступник Микитася (вплив Микитася і Кучера)

Мармиш В'ячеслав, колишній головний юрист Укрбуду (вплив Кучера і Микитася)

Федотенков Дмитро Валерійович (відомий Київський ресторатор)

У реальному житті це 25 недобудов і 14 тис вкладників, які вклали гроші у проблемне житло. "Цікаво, що Кучера на засідання Ради нацбезпеки на тему Укрбуду за руку привів заступник голови Офісу президента пан Трофимов – як "смотрящого" від ОП. Засідання відбувалися у закритому режимі, і всього їх за останній час відбулося п'ять – тема ж важлива, небезпечна. Як би до Еліти-Центр-2 не дійшла", – додає журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд", якою тривалий час керував Микитась, ховається масштабна імперія. Сама компанія не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерам.

Раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних із ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія проводилася у процесі розслідування корупційної схеми з нерухомістю, внаслідок якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4 енергоблоком ЧАЕС.

Крім того, Максим Микитась раніше втрапив у скандал у Любечі Чернігівської області у зв'язку із погрозами главі однієї з ОТО Сергію Пінчуку.

Колишній народний депутат і експрезидент державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, якого підозрюють у заволодінні більш ніж 80 млн гривень Національної гвардії України, вийшов із СІЗО.

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