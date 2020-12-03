Укравтодор відзвітував про позитивні підсумки 2020 року

Станом на початок грудня вже завершено 3900 км доріг державного значення, відремонтовано 85 штучних споруд. Об'єми масштабні, відремонтована 10-та частина всієї мережі державних доріг. Водночас 1 км дороги у поточному році обійшовся державі менше, ніж у 2019 у загальному об’ємі виконання, заявляє Голова Укравтодору Олександр Кубраков

Яка ціна 1 км у 2020 році?

За даними Дорожнього агентства, торік за 21,2 млрд грн побудували 847 км доріг. У поточному році за 81 млрд грн — 3 926 км доріг. Також у цю суму входять ремонти 100 мостів і влаштування 25 майданчиків Зважування-в-русі.

Середня вартість 1 км у 2019 — 25,1 млн грн, у 2020 — 20,6 млн грн.

Нововведення року – це масове посилення основи дорожнього покриття на об’єктах поточного середнього ремонту. Саме вона у "дорожньому пирозі" забезпечує довговічність експлуатації покриття. На об'єктах поточного середнього ремонту основа посилювалась на 81,2% проєктів (для порівняння — за два попередні роки основу посилювали тільки на половині об'єктів). Таким чином цього року українці отримали об’єкти поточного ремонту за якістю капітального.

У 2020 році за 81 млрд грн побудовано 3926 км доріг

Зекономити на торгах завдяки експертизі

11,8 млрд грн бюджетних коштів заощадив у 2020 році Укравтодор. Це стало можливим завдяки експертизі, яку проходили проєкти. Як заявив керівник Державного агентства, у попередні два роки подібну оцінку проходили тільки проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту. У 2020 році Укравтодор запровадив обов’язкову експертизу для всіх проєктів, а надто поточного середнього ремонту.

"Завдяки проведенню експертизи зменшення кошторисної вартості проєктів ремонтів доріг склало, в середньому, 7-8%. В абсолютних цифрах — майже 12 млрд. грн", — заявив він. Однак експертиза є ключовим фактором економії, але далеко не останнім.

На торгах Укравтодор зекономив у середньому 7,8 %. Для порівняння: середня економія за останні 5 років – 6,2%. "Наразі Укравтодор оголошує тендери лише після експертизи та вже за зменшеними цінами в кошторисах", — пояснив механізм очільник Укравтодору Олександр Кубраков.

Ще одне нововведення цього року — незалежний технагляд. Будівництво 1 500 км доріг супроводжували незалежні фахівці.

11,8 млрд грн бюджетних коштів заощадив 2020 року Укравтодор

Дороги у майбутнє

Всі заходи, що їх у 2020 вживає Укравтодор, матимуть шалений ріст у довгостроковій перспективі — пояснюють необхідність витрат на дороги під час коронакризи професійні економісти.

Вже нині мультиплікативний ефект від будівництва доріг має показник 2,05%. Це означає, що на кожну вкладену гривню повертається 3 гривні 5 копійок. У виступі на заході "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі", Михайло Кухар, представник незалежної економічної групи Ukraine Economic Outlook, озвучив ймовірну перспективу — без "Великого будівництва" у фінальному розрахунку спад ВВП у четвертому кварталі був би 11%. Нині прогноз коливається на рівні 7 відсотків.

Всі заходи, яких 2020 року вживає Укравтодор, матимуть шалене зростання в довгостроковій перспективі

Необхідною стимуляцією економіки у 2020 році, що забезпечить довготривалий розвиток та ріст ВВП у подальшому називає будівництво доріг й Олег Устенко, радник президента з економічних питань. Виступаючи на заході "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі", він пояснив — завдяки додатковим державним витратам, Велике будівництво вберегло експортозалежну економіку України від більш стрімкого та глибокого падіння у кризовий 2020 рік.

"Облікова ставка – 6 %, яка є найнижчою за всю історію незалежної України, дає можливість великим гравцям, таким як Укравтодор, мати доступ до кредитного ресурсу у середині країни. Що у свою чергу є стимулом для розвитку і ростом у довгостроковій перспективі", – заявив Устенко на Форумі дорожників.

Україна вже має мультиплікаційний ефект від синергії взаємодії суміжних галузей у Великому Будівництві. А у довгостроковій перспективі, коли йдеться про десятки років, це стане базою для економічного розвитку країни.