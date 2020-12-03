Укравтодор відзвітував про позитивні підсумки 2020 року

Станом на початок грудня вже завершено 3900 км доріг державного значення, відремонтовано 85 штучних споруд. Об'єми масштабні, відремонтована 10-та частина всієї мережі державних доріг. Водночас 1 км дороги у поточному році обійшовся державі менше, ніж у 2019 у загальному об’ємі виконання, заявляє Голова Укравтодору Олександр Кубраков

Яка ціна 1 км у 2020 році?

За даними Дорожнього агентства, торік за 21,2 млрд грн побудували 847 км доріг. У поточному році за 81 млрд грн — 3 926 км доріг. Також у цю суму входять ремонти 100 мостів і влаштування 25 майданчиків Зважування-в-русі.

Середня вартість 1 км у 2019 — 25,1 млн грн, у 2020 — 20,6 млн грн.

Нововведення року – це масове посилення основи дорожнього покриття на об’єктах поточного середнього ремонту. Саме вона у "дорожньому пирозі" забезпечує довговічність експлуатації покриття. На об'єктах поточного середнього ремонту основа посилювалась на 81,2% проєктів (для порівняння — за два попередні роки основу посилювали тільки на половині об'єктів). Таким чином цього року українці отримали об’єкти поточного ремонту за якістю капітального.

Зекономити на торгах завдяки експертизі

11,8 млрд грн бюджетних коштів заощадив у 2020 році Укравтодор. Це стало можливим завдяки експертизі, яку проходили проєкти. Як заявив керівник Державного агентства, у попередні два роки подібну оцінку проходили тільки проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту. У 2020 році Укравтодор запровадив обов’язкову експертизу для всіх проєктів, а надто поточного середнього ремонту.

"Завдяки проведенню експертизи зменшення кошторисної вартості проєктів ремонтів доріг склало, в середньому, 7-8%. В абсолютних цифрах — майже 12 млрд. грн", — заявив він. Однак експертиза є ключовим фактором економії, але далеко не останнім.

На торгах Укравтодор зекономив у середньому 7,8 %. Для порівняння: середня економія за останні 5 років – 6,2%. "Наразі Укравтодор оголошує тендери лише після експертизи та вже за зменшеними цінами в кошторисах", — пояснив механізм очільник Укравтодору Олександр Кубраков.

Ще одне нововведення цього року — незалежний технагляд. Будівництво 1 500 км доріг супроводжували незалежні фахівці.

Дороги у майбутнє

Всі заходи, що їх у 2020 вживає Укравтодор, матимуть шалений ріст у довгостроковій перспективі — пояснюють необхідність витрат на дороги під час коронакризи професійні економісти.

Вже нині мультиплікативний ефект від будівництва доріг має показник 2,05%. Це означає, що на кожну вкладену гривню повертається 3 гривні 5 копійок. У виступі на заході "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі", Михайло Кухар, представник незалежної економічної групи Ukraine Economic Outlook, озвучив ймовірну перспективу — без "Великого будівництва" у фінальному розрахунку спад ВВП у четвертому кварталі був би 11%. Нині прогноз коливається на рівні 7 відсотків.

Необхідною стимуляцією економіки у 2020 році, що забезпечить довготривалий розвиток та ріст ВВП у подальшому називає будівництво доріг й Олег Устенко, радник президента з економічних питань. Виступаючи на заході "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі", він пояснив — завдяки додатковим державним витратам, Велике будівництво вберегло експортозалежну економіку України від більш стрімкого та глибокого падіння у кризовий 2020 рік.

"Облікова ставка – 6 %, яка є найнижчою за всю історію незалежної України, дає можливість великим гравцям, таким як Укравтодор, мати доступ до кредитного ресурсу у середині країни. Що у свою чергу є стимулом для розвитку і ростом у довгостроковій перспективі", – заявив Устенко на Форумі дорожників.

Україна вже має мультиплікаційний ефект від синергії взаємодії суміжних галузей у Великому Будівництві. А у довгостроковій перспективі, коли йдеться про десятки років, це стане базою для економічного розвитку країни.