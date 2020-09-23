"Укравтодор" відремонтував половину доріг із запланованих на 2020 рік

"Укравтодор" завершив ремонт 2022 км доріг із 4200 км, що заплановані на 2020 рік. На них поклали верхній шар асфальту, після чого залишилось нанести розмітку, встановити знаки та бар'єри.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці державного агенства у Facebook.

"У верхньому шарі покриття служби "Укравтодору" завершили влаштування 2022 км доріг, ще 800 км доріг – виконані у вирівнюючому шарі. До кінця року показник становитиме 4200 км. Йдемо за планом", – заявили в "Укравтодорі".

Що саме зробили з дорогами

Дорожники пояснили, що влаштування верхнього шару – фінішний етап ремонту дороги. До цього на відремонтованих ділянках зняли старий асфальт, перелаштували основу дорожнього "одягу" та влаштували 1-2 шари дорожнього покриття. Це найдорожчі та найважчі етапи поточного середнього і капітального ремонтів.

"Попереду нанесення розмітки, влаштування узбіч і зупинок, встановлення дорожніх знаків та бар’єрної огорожі. Після цього відбувається перевірка якості робіт і за умови відсутності зауважень – ділянки здаються в експлуатацію. Зафіксовані недоліки підрядники зобов’язані виправляти за власний кошт", – сказали в "Укравтодорі".

Ремонт доріг. Сторінка "Укравтодору" у Facebook

Хто в лідерах

Закарпатська область – 223,5 км

Харківська область – 221,2 км

Запорізька область – 168,8 км

Сумська область – 149,9 км

Луганська область – 133 км

Львівська область – 130,1 км

"Наразі роботи вже проводяться на 4 000 км доріг державного значення. На 70 % з них вже влаштовано вирівнюючий шар", – заявили в агентстві.

Стан ремонту доріг в Україні Сторінка "Укравтодору" у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Верховна Рада спрямувала на ремонт доріг майже 2,2 млрд гривень, які візьмуть з бюджетної програми субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

17 вересня стало відомо, що у Рівненській області міст через річку Горинь на дорозі національного значення, яка веде до Білорусі, залатали ганчірками та старим одягом.

На відремонтованій дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський протягом півроку загинули 44 людини. Це є антирекордом серед оновлених трас.