''Укравтодор'' відремонтував половину доріг із запланованих на 2020 рік

"Укравтодор" завершив ремонт 2022 км доріг з 4200 км, що заплановані на 2020 рік. На них влаштували верхній шар асфальту, після чого залишилось нанести розмітку, встановити знаки та бар'єри.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці державного агенства у Facebook.

"У верхньому шарі покриття служби "Укравтодору" завершили влаштування 2022 км доріг, ще 800 км доріг – виконані у вирівнюючому шарі. До кінця року показник становитиме 4200 км. Йдемо за планом", – заявили в "Укравтодорі".

Що саме зробили з дорогами

Дорожники пояснили, що влаштування верхнього шару – фінішний етап ремонту дороги. До цього на відремонтованих ділянках зняли старий асфальт, перелаштували основу дорожнього "одягу" та влаштували 1-2 шари дорожнього покриття. Це найдорожчі та найважчі етапи поточного середнього і капітального ремонтів.

"Попереду нанесення розмітки, влаштування узбіч і зупинок, встановлення дорожніх знаків та бар’єрної огорожі. Після цього відбувається перевірка якості робіт і за умови відсутності зауважень – ділянки здаються в експлуатацію. Зафіксовані недоліки підрядники зобов’язані виправляти за власний кошт", – сказали в "Укравтодорі".

Хто в лідерах

Закарпатська область – 223,5 км

Харківська область – 221,2 км

Запорізька область – 168,8 км

Сумська область – 149,9 км

Луганська область – 133 км

Львівська область – 130,1 км

"Наразі роботи вже проводяться на 4 000 км доріг державного значення. На 70 % з них вже влаштовано вирівнюючий шар", – заявили у агентстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Верховна Рада спрямувала на ремонт доріг майже 2,2 млрд гривень, які візьмуть з бюджетної програми субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

17 вересня стало відомо, що у Рівненській області міст через річку Горинь на дорозі національного значення, яка веде до Білорусі, залатали ганчірками та старим одягом.

На відремонтованій дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський протягом півроку загинули 44 людини. Це є антирекордом серед оновлених трас.