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29 листопада • оновлено в 11:08
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/ Ринки та компанії

Українцям відключать газ? Чого чекати від нових погроз Росії припинити поставки блакитного палива

10.8т
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Україна через місяць може залишитися без газу. Російський "Газпром" не поспішає укладати новий контракт на транзит, а старий завершується вже 1 січня 2020-го. В "Нафтогазі" попереджають: РФ погрожує повністю припинити поставки, а це вдарить по енергетичній безпеці всієї Європи.

Про те, чого українцям чекати від газової війни, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

В чому питання?

Російський "Газпром" через Україну постачає свій газ до країн ЄС. Але саме блакитне паливо ми купуємо не у РФ, а у європейців. "Нафтогаз" відмовився від прямих контрактів з РФ через тиск із боку країни-агресора. Замість цього відбуваються реверсні закупівлі. Простіше кажучи, європейські компанії укладають контракт із "Газпромом" та купують блакитне паливо і для України.

Україна з 1 січня 2020 року в разі відсутності контракту з Росією на транзит закачуватиме газ у свої підземні сховища

Україна з 1 січня 2020 року в разі відсутності контракту з Росією на транзит закачуватиме газ у свої підземні сховища

Росія пускає газ у нашу "трубу", а ми закачуємо його у свої сховища і використовуємо. Це і називається реверсними поставками. Платимо стороннім компаніям, але фактично отримуємо з РФ.

Контракт між Україною та РФ на транзит завершується 1 січня 2020 року. Власне, нову угоду вже мали підписати, але тут втрутилася політика. Сторони досі не домовилися.

І що буде?

"Газпром" погрожує, що просто припинить поставки з першого дня наступного року, заявив у інтерв'ю DW виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Лист із попередженням уже надіслали.

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Щоправда, тоді росіянам доведеться пояснюватися перед європейцями, чому вони порушують взяті на себе зобов'язання і в опалювальний сезон залишають ЄС без газу. Крім того, вони втратять гроші, які могли б отримати за продане блакитне паливо.

Є ще один варіант – газ поставлятимуть в українську ГТС без контрактів. Що це означає? Згідно із законом таке паливо вважатиметься контрабандою. Нам доведеться його приймати на свою територію, але передавати далі в ЄС – не можна. У такому разі, як розповіли в "Нафтогазі", газ просто зберігатимуть, поки не підпишуть документи з РФ.

Добре. А мені можуть відключити газ?

Ні. В усякому разі, так обіцяють у Кабміні. Там уже зробили великий запас і розраховують, що навіть без нових поставок "біди" вдасться уникнути. Головний наслідок – газ однозначно дорожчатиме. У Міненерго вже підрахували, що кубометр може вирости в ціні з наявних близько 7 до майже 12 грн, якщо транзит припинять.

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Чому так? Дефіцит блакитного палива у Європі негайно призведе до зростання ринкових цін. І щоб уберегтися від такого стрибка, Кабмін закріпив єдину ціну для побутових споживачів (нас із вами) майже на всю зиму. В середньому ми будемо платити близько 8 грн за куб (залежно від регіону).

Таке рішення підносять як перемогу і зниження тарифів. Мовляв, минулої зими було навіть дорожче, ніж буде цієї. Хоча за фактом порівнювати два цих періоди не зовсім коректно. Газ на європейському ринку у 2019-му значно подешевшав, тому має менше коштувати і для українців.

Чого хочуть сторони?

Україна – гарантії, що газ транспортуватимуть через нашу ГТС тривалий період. І навіть коли трубопровід в обхід нашої країни "Північний потік-2" добудують і запустять (а це буде в середини 2020-го), Росія все одно має зберегти транзит.

Також, зрозуміло, питання полягає і в ціні. Хоча в публічній площині сторони цю умову не озвучують.

Росії ж потрібно, щоб "Нафтогаз" відмовився від судів (які, до речі, успішно виграє), купував газ безпосередньо у "Газпрому", а не через посередників. Суперечки точаться вже кілька місяців, але поки без результатів.

Серед останніх заяв – Юрій Вітренко зазначив, що "Північний потік-2" загрожує економічній безпеці України (що логічно, оскільки транзит нам приносить близько 3% ВВП). У Росії ж розповідають, що так буде навіть краще. Мовляв, європейці зможуть отримувати блакитне паливо по альтернативному каналу.

"Щодо економічної складової України – ми не можемо бути за це відповідальними, наповнювати бюджет тощо. Безумовно, відсутність транзиту погано позначиться на Києві, але треба шукати шляхи і домовлятися з "Газпромом", – заявив заступник голови комітету Держдуми з енергетики у коментарі RT Ігор Ананскіх.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
газ Газпром НАК "Нафтогаз"
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Украинцы настолько глупы, что даже УКРАсть без палева не способны! )))
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
31 декабря контракт будет подписан!!! Путин на всех форумах, на всех своих конференциях не устает повторять что мы один народ. А если это так, то он не допустит прекращения транзита газа и окончательного обнищания братского народа.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Только вчера в партии Порошенко заявляли, что Украина уже 5 лет не покупает газ в России. Просто не покупайте дальше. Словакия продаст.
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