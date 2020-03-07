Українцям уріжуть субсидії: як перерахують виплати за новою формулою

У травні 2020 року в Україні переглянуть формулу нарахування субсидії. Якщо зараз сім'ї в середньому віддають 15% сукупного доходу, то через кілька місяців норму підвищать до 20%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Відповідне рішення прийняв ще минулий склад Кабміну під керівництвом Олексія Гончарука. Зараз всі, хто має право на знижку, платять за комуналку певний відсоток від доходу сім'ї, решту компенсує держава. У кожного цей відсоток різний.

Щоб його розрахувати, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткові мінімуми і помножити на 15%. Наприклад, якщо середній дохід на одну людину – 3 тисячі, то сім'я може платити за комунальні послуги 11,6% свого доходу.

Припустимо, що сукупний дохід – 9 тисяч гривень. Тоді взимку за комуналку можна буде платити 1044 грн. А якщо виходить більше, все, що понад цю суму, покриє субсидія. Правда, тільки в межах соціальних нормативів споживання (але їх міняти поки не будуть).

У новій же формулі замість 15% в формулу встановлять коефіцієнт в 20%. Та ж сім'я, якби, наприклад, зміни ввести з сьогоднішнього дня, отримала б субсидію на 342 грн! Замість 11,6% потрібно буде віддавати на комуналку 15,4% сукупного доходу сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Кабінет міністрів з 1 січня 2019 року запустив безготівковий механізм нарахування субсидій.

Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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