Головна Новини
16 вересня • оновлено в 14:22
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Українцям тричі перерахують пенсії і виплати: з'явилися точні цифри

6.2т Читати матеріал російською

В Україні в 2020 році мінімальну і максимальну пенсії перерахують тричі. В результаті до кінця наступного року на заслуженому відпочинку отримуватимуть як мінімум 1769 грн.

Про це йдеться в опублікованому проекті бюджету на 2020 рік. Так, з січня пенсіонери отримуватимуть 1638 грн, з липня – 1712 грн, з грудня – 1 769 грн. Паралельно буде збільшуватися і максимальна пенсія – з 16,38 до 17,69 тис. грн ..

Українцям тричі перерахують пенсії і виплати: з'явилися точні цифри

Новини
Українцям двічі підвищать пенсії: хто і на скільки "розбагатіє"

Крім того, повели чат і загальний показник пожиточним мінімуму:

  • з 1 січня 2020 року – 2027 гривень,

  • з 1 липня – 2118 гривень,

  • з 1 грудня – 2189 гривень.

Для дітей віком до 6 років:

  • з 1 січня 2020 року – 1779 гривень,

  • з 1 липня – 1859 гривень,

  • з 1 грудня – один тисяча дев'ятсот двадцять одна гривень.

Дітей у віці від 6 до 18 років:

  • з 1 січня 2020 року – 2218 гривень,

  • з 1 липня - 2318 гривень,

  • з 1 грудня - 2395 гривень;

Для працездатних:

  • з 1 січня 2020 року – 2102 гривні,

  • з 1 липня – 2197 гривень,

  • з 1 грудня – 2270 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про те, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть. В результаті середня зарплата може збільшитися приблизно на 150 грн.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, зростання економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють близько 11 тис. грн, то в липні 2020-го ця цифра може збільшитися до 12,8 тис.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Держбюджет-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
бюджет пенсії Міністерство соціальної політики
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
10
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
66 евро пенсия? Речь точно не об Африке?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Kholod Sergei
Kholod Sergei
Какая необходимость в повышении максимальных пенсий?Будет более 12000!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
васильевич василий
васильевич василий
Я Российский пенсионер с нормальной пенсией возьму на содержание молодую хо Х лушку . Обращаться через редакторов Обоза а то надоедят звонками
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel