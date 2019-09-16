Українцям тричі перерахують пенсії і виплати: з'явилися точні цифри

В Україні в 2020 році мінімальну і максимальну пенсії перерахують тричі. В результаті до кінця наступного року на заслуженому відпочинку отримуватимуть як мінімум 1769 грн.

Про це йдеться в опублікованому проекті бюджету на 2020 рік. Так, з січня пенсіонери отримуватимуть 1638 грн, з липня – 1712 грн, з грудня – 1 769 грн. Паралельно буде збільшуватися і максимальна пенсія – з 16,38 до 17,69 тис. грн ..

Крім того, повели чат і загальний показник пожиточним мінімуму:

з 1 січня 2020 року – 2027 гривень,

з 1 липня – 2118 гривень,

з 1 грудня – 2189 гривень.

Для дітей віком до 6 років:

з 1 січня 2020 року – 1779 гривень,

з 1 липня – 1859 гривень,

з 1 грудня – один тисяча дев'ятсот двадцять одна гривень.

Дітей у віці від 6 до 18 років:

з 1 січня 2020 року – 2218 гривень,

з 1 липня - 2318 гривень,

з 1 грудня - 2395 гривень;

Для працездатних:

з 1 січня 2020 року – 2102 гривні,

з 1 липня – 2197 гривень,

з 1 грудня – 2270 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про те, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть. В результаті середня зарплата може збільшитися приблизно на 150 грн.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, зростання економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють близько 11 тис. грн, то в липні 2020-го ця цифра може збільшитися до 12,8 тис.

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