Половина українців відчуває проблеми з комуналкою – опитування

Майже половина українців заявила, що в порівнянні з минулим роком за послуги ЖКГ їм доводиться платити більше. А кожна п'ята сім'я віддає за це понад половину своїх доходів.

При цьому 80% українців кажуть, що не бачать успіхів влади в зниженні тарифів на послуги ЖКГ. Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС у період з 21 по 25 лютого.

Оплата послуг ЖКГ

"Майже половина опитаних (46%) сказали, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року. У 39% респондентів ці витрати не змінилися або зменшилися", – йдеться в звіті.

Опитування виявило ще один важливий показник: в Україні різко зросла кількість людей, яким доводиться платити за комуналку пона половину своїх доходів.

У січні 2020 року таких людей виявилося 21%, тоді як в листопаді і грудні 2019 року їх було 14% і 16% відповідно. За останні 4 роки ця частка зросла більш ніж у три рази – з 6% до 21%.

А ось людей, які платять за послуги ЖКГ відносно небагато, стало менше. "Частка українців, що витрачають на оплату послуг ЖКГ менше третини доходу сім'ї в лютому зменшилась порівняно с дослідженнями листопада та грудня: 42% в лютому і 53% та 48% в листопаді та грудні відповідно. Ще більша різниця за цим показником з дослідженням 2015 року: тоді менше третини доходу витрачали на послуги ЖКГ 66% опитаних, тепер – тільки 42%", – відзначили в КМІС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві стали отримувати чергові платіжки за комуналку. Суми за опалення шокують – іноді вони більше в чотири рази, ніж за грудень. У мерії запевняють, що це ще зі знижками.

Українці будуть отримувати дві платіжки за газ на одному аркуші паперу – тарифи за паливо і його транспортування будуть вважатися окремо.

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