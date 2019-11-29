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30 листопада • оновлено в 11:12
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В Україні скасують квитанції про оплату держпослуг: як це буде

3.3т
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В Україні скасують квитанції про оплату державних послуг, які зараз вимагають чиновники. Це трапиться через 1-3 місяці.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook. За його словами, що б зараз українці не оплачували (паспорт, аліменти, мита тощо), майже ніколи не можна зробити платіж просто з мобільного додатку або інтернет-банку. Треба або платити у місцевих касах або кіосках, або отримувати в банківському відділенні квитанцію, або, в кращому разі, роздруковувати квитанцію на домашньому принтері.

Дубілет каже, що нова функція буде схожою на сервіс ПриватБанку, в якому можна перевірити квитанцію "Привату" за номером.

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"Ми створимо вебсторінку (наприклад, check.gov.ua), до якої зможуть підключитися будь-які українські банки. Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції – і бачить її на екрані. Якщо потрібно, можна скачати її з накладеним цифровим підписом", – пояснив Дубілет.

Таким чином українці зможуть зробити платіж із Приват24, monobank чи іншого банку, отримати номер квитанції і відразу показати його чиновнику. Також у Кабміні зобов'яжуть всі держоргани переглянути свої процедури і не вимагати паперові квитанції.

"Я розраховую, що ми запустимо цей сервіс протягом 1-3 місяців", – написав Дубілет.

В Україні скасують квитанції про оплату

В Україні скасують квитанції про оплату

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кабміні оголосили про нову реформу держслужби. Цього разу йдеться про кол-центрах та їхніх працівників.

В Україні у 2020 році проведуть "електронний" перепис населення. Для цього використовуватимуть дані про сім-картки, які нададуть мобільні оператори.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробив новий фактор авторизації для реєстраторів, що допоможе знизити рівень рейдерства в Україні.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Реформи в Україні Реформи Зеленського
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Наконец то Украина начинает жить в 21 веке,а не в 19.
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Не взлетит. Тяги не хватит.
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
И массы пенсионеров, не владеющих компьютерной техникой, с обычными телефонами без возможности установки приложений, радостно похлопают в ладоши. Эти "дубиНОлеты" то автокресла придумают - без механизма реализации такого закона, то всех бабушек на смартфоны переведут. М...ки они беспросветные...
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2 из 11 ответов | показать все
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Почему к терминалу ощадбанка?Потому что там большинство счетов ощадбанковские и в терминалах ощадбанка оплата без комиссии.
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Михайлов Сергей, Правильно.Начиная с 15 числа народу полно.Но куда стоит народ?В кассу?Нет!К терминалу.Хочешь я тебе 15 декабря фотки скину?Как в ощадбанке два термнала и их в 14-00 атакуют пенсионеры?А к кассам практически нет очереди.Давай мне свою почту,я тебе фотки скину через недельки две.
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