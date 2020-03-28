Українцям продають бензин за завищеними цінами: АМКУ викликав власників АЗС на килим

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проаналізував ціни на бензин і прийшов до висновку, що вони завищені. Власників великих мереж АЗС викликали для дачі пояснень.

Про це повідомляє прес-служба комітету. "Роздрібні ціни на бензин не відображали зниження цін на оптові поставки та зміцнення гривні. Тобто, ціни на заправках були вище, ніж повинні бути в умовах чесної конкуренції", – повідомляє відомство.

В АМКУ викликали представників брендів WOG, ОККО, "Укрнафта", SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO. "Аналіз отриманої в рамках поглибленого дослідження (за результатами наданих в грудні рекомендацій) інформації вказує на невідповідність рівня роздрібних цін на дизельне паливо і високооктанові бензини об'єктивних факторів, що впливає на їх формування. При цьому, в січні – березні 2020 го спостерігається зниження як котирувань на нафту і нафтопродукти на європейських ринках, так і цін великого опту в Україні ", – повідомляють у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал