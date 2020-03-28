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28 березня • оновлено в 11:09
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Українцям продають бензин за завищеними цінами: АМКУ викликав власників АЗС на килим

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) проаналізував ціни на бензин і прийшов до висновку, що вони завищені. Власників великих мереж АЗС викликали для дачі пояснень.

Про це повідомляє прес-служба комітету. "Роздрібні ціни на бензин не відображали зниження цін на оптові поставки та зміцнення гривні. Тобто, ціни на заправках були вище, ніж повинні бути в умовах чесної конкуренції", – повідомляє відомство.

Українцям продають бензин за завищеними цінами: АМКУ викликав власників АЗС на килим

В АМКУ викликали представників брендів WOG, ОККО, "Укрнафта", SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO. "Аналіз отриманої в рамках поглибленого дослідження (за результатами наданих в грудні рекомендацій) інформації вказує на невідповідність рівня роздрібних цін на дизельне паливо і високооктанові бензини об'єктивних факторів, що впливає на їх формування. При цьому, в січні – березні 2020 го спостерігається зниження як котирувань на нафту і нафтопродукти на європейських ринках, так і цін великого опту в Україні ", – повідомляють у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.

  • Через розрив договору з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всього за один тиждень після початку нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією і обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

  • Цінову нафтову війну між Росією і Саудівської Аравії шведський економіст Андерс Аслунд охарактеризував як особистий конфлікт глави "Роснафти" Ігоря Сечіна з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
Антимонопольний комітет України нафта
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к сармат
к сармат
Путин умоляет Саудитов о любых условиях.Готов целовать сапоги королю,лишь бы только он согласился на встречу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кастрюлеголовые, сравните цены на бензин на Украине при стоимости нефти $160 и сейчас. Не пропало ещё желание весело скакать?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А нас то за что??...да,кастрюли???
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Економіка Ринки та компанії

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