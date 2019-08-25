Українцям призначили абонплату на всю комуналку: скільки заплатимо в місяць

Українці повинні щомісяця вносити абонплату за воду (гарячу і холодну окремо), опалення і вивезення сміття. Ці гроші, відповідно до закону, повинні забезпечувати обслуговування мережі, компенсувати установку лічильників і т.д. Щомісяця загальний розмір внесків може скласти 100 грн.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Своїм рішенням уряд визначив тільки максимальний розмір. Тобто більше зазначених сум стягувати зі споживачів не можна.
Граничний розмір абонентської плати знизили. Отже, формула розрахунку:
2 * ПМ * 2,58 * 0,15 * К, де
ПМ – прожитковий мінімуму (на даний момент 1 936 грн)
2,58 – середня кількість осіб в сім'ї;
0,15 – середня частка витрат на комуналку від загального доходу сім'ї;
До – коефіцієнт (для опалення і води – 0,019, для сміття – 0,009).
Таким чином, абонплата за воду та опалення повинна складати не більше 28,4 грн на місяць, а за сміття – 13,4 грн. За старою ж формулою абонентська плата на опалення, гарячу та холодну воду могла скласти 30,6 грн, а на вивезення сміття – 14,5 грн.
"Плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач платить виконавцю комунальної послуги для відшкодування витрат, пов'язаних з укладенням договору, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та справлянням плати за спожиті комунальні послуги", – йдеться в законі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.
Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово сплачуватимуться комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.
Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати субсидії готівкоючерез відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".
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