Українцям прийшли шокуючі платіжки за тепло: чому платити доведеться в два рази більше

Українці, незважаючи на обіцяне зниження тарифів і аномально спекотну зиму, отримали рекордні платіжки за тепло. У Києві в деяких будинках суми збільшилися в два рази. Експерти пояснюють: тим, у кого виявилися неперевірені лічильники, нарахували за максимальним споживанням у минулому році. У "Київтеплоенерго" кажуть – це помилка.

Тобто українці витратили менше, але заплатити доведеться за невикористані Гкал. Про те, чому і скільки доводиться платити за тепло, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

За що доведеться заплатити в два рази більше

Частина киян отримали платіжку з сумою в два рази вище, ніж у минулому місяці або навіть ніж за січень 2019-го. Наприклад, у січні за гарячі батареї у своїй квартирі сім'я Мокієнко виклала 2,7 тис. грн., хоча за грудень було рівно в два рази менше – 1,3 тис. За даними, які вказали в платіжці, минулого місяця сім'я спожила 1 Гкал, у цьому – рівно в два рази більше.

Що цікаво, змінилася і загальна опалювальна площа. У деяких випадках вона виросла в два рази, а в інших навпаки – знизилася. Глава комітету РКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко розповідає: причин для зростання платежів може бути кілька:

у будинку не повірений лічильник, тому його показники постачальник не зарахував. Платити довелося за обсягами споживання в минулому році;

показники позаминулого місяця знімалися 23 числа, а в минулому – в кінці;

у січні температура повітря знизилася на 2 градуси.

"Тобто, я переплатив рівно в два рази більше за рахунок того, що площа будинку скоротилася вдвічі. І як моя багатоповерхівка на бульварі Бикова, 4, могла з'їсти за місяць 157 Гкал, якщо рівно рік тому середньомісячна температура в січні 2019-го була -4,5 градусів. І тоді витрата тепла був 60 Гкал", – обурений киянин.

Флешмоб "всохлих будинків"

Зараз, за даними того ж Київтеплоенерго, середньомісячна температура за січень склала 0,8 градусів тепла. У соцмережах серед киян зараз почався флешмоб. Вони викладають свої платіжки за грудень і січень. У всіх опалювальна площа зменшилася в два-три рази, а споживання тепла зросло.

У будинку Олени Дьоміної з Печерська, яка якраз і звернула увагу на цю дивину, в грудні опалювальна площа була 7,3 тис. кв. м, а витрата тепла 98 Гкал. У січні будинок зменшився до 6,9 тис. кв. м, а витрата тепла стала 140 Гкал.

"Подивіться на дві платіжки, які прийшли нам за опалення. Сума зросла практично на 1000 грн. А за що? Місяць був теплий, ціни на опалення не підвищувалися, в нашому домі, скільки живу, топлять огидно", – написала Олена.

У Володимира Лихачова з бульвару Вацлава Гавела (Відрадний) в грудні опалювальна площа будинку була 7092 кв. м, а споживання тепла 44 Гкал. Тоді за гарячі батареї киянин заплатив майже 700 грн. У січні будинок зменшився до 3,3 тис. кв. м, "з'їв" тепла 75 Гкал. А сума в платіжці була вже 1,2 тис. грн.

Жителі вул. Анни Ахматової (Позняки) теж помітили, що опалювальна площа зменшилася в два рази. "Напевно від холоду", – жартує Андрій Миронченко і викладає платіжки за грудень-січень. У першому місяці, згідно з даними прибудинкового лічильника, витрата опалення була 104 Гкал, а опалювальна площа – 18 тис. кв. м. У січні будинок спожив тепла 146 Гкал, а опалювальна площа скоротилася в два рази – до 7,5 тис. кв. м. Вартість у платіжці збільшилася з 1,1 тис. грн. до 1,7 тис. грн.

"Стався технічний момент"

Ми подзвонили на гарячу лінію Київтеплоенерго, назвали адресу Влада Мокієнка і попросили пояснити, куди поділося півбудинку і чому пішло стільки тепла.

"Ми зрозуміли ваше запитання, але нічим не можемо допомогти. Ідіть у Центр комунальних послуг і там задавайте ці питання. Телефону у них немає, тільки в порядку живої черги", – відрізала оператор.

У "Київтеплоенерго" пояснили так: різниця в платіжках за опалювальну площу пов'язана з тим, що в будинку кілька лічильників. У платіжці відображена площа, прив'язана до конкретного лічильника. Але нарахування проведені коректно, а кияни платять тільки за спожите тепло вашою квартирою, а також – за місця загального користування.

"Мова йде про конкретний лічильник, і ця опалювальна площа буде відображатися тільки в платіжках за січень, які прийшли в лютому. У платіжці, яка прийде в березні, опалювальна площа буде такою ж, як зазвичай. Так сталося тільки в цьому місяці, трапився технічний момент. На суму, яка вказана за тепло, це взагалі ніяк не вплинуло. Тільки в графі "опалювальна площа" були зміни. Але на нарахування це ніяк не вплинуло, все порахували так, як повинно було бути", – уточнили в Київтеплоенерго.

Що стосується фантастичних цифр споживання тепла, то комунальники уточнили – не раз давали роз'яснення. На суми вплинули кілька факторів – свідчення прибудинкових лічильників у грудні були за 23 дні, а тому в січні врахували весь місяць плюс – тиждень за грудень. Також вартість за опалення була на 4% вища, ніж у грудні. А температура – на 2 градуси нижча.

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