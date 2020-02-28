З настанням опалювального сезону мешканцям окремих квартир почали приходити величезні суми в платіжках. Причина – за законом їх зобов'язали платити за сусідів.

У "Київтеплоенерго", яке надіслало одній з квартир платіжку за тепло на 53 тис. грн, погоджуються – це несправедливо, але діяли згідно із законом. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Щоб змінити несправедливу систему оплати, досить було б, наприклад, квартирах без лічильників налічувати вартість опалення за усередненим показником споживання в будинку, розповідає експерт в сфері енергоефективності Олександр Санжур.

Оплата комуналки

До речі, така ситуація спостерігається не тільки у Києві, а й в інших містах. Через бездіяльність Кабміну українців по всій країні змушують оплачувати комуналку сусідів. Причому цілком законно. Житель Дніпра Анатолій розповідає: в його будинку лічильники встановило приблизно 80% квартир. Решта отримують платіжки за опалення по 4-5 тис. грн, тоді як у сусідніх квартирах із лічильниками платять 1-1,5 тис.

Юрист Олександр Плахотник розповідає: за законом в будь-якому разі треба платити, але якщо ви впевнені, що сума в платіжках несправедлива – треба вимагати перерахунку, а вже потім оплачувати. "У випадку з 53 тис. грн, як я знаю, там все ж таки після публікацій у ЗМІ зробили перерахунок. Але таке трапляється повально в різних містах. У когось 4-5 тисяч, у когось аж 50 тисяч", – пояснює експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві стали отримувати чергові платіжки за комуналку. Суми за опалення шокують – іноді вони більше в чотири рази, ніж за грудень. У мерії запевняють, що це ще зі знижками.

Українці будуть отримувати дві платіжки за газ на одному аркуші паперу – тарифи за паливо і його транспортування будуть вважатися окремо.

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