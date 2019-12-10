Українцям повернуть гроші за газ: АМКУ оштрафував облгази Фірташа

Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завищені платіжки, які отримували побутові споживачі.

Компанії зобов'язані зробити перерахунок за 2018 рік. Про це повідомив голова комітету Юрій Терентьєв у Facebook. Він уточнив, що оштрафовані облгази входять до "Регіональної газової компанії" (РГК) бізнесмена Дмитра Фірташа.

Кого і як оштрафували:

"Вінницягаз" - 21 млн грн.

"Волиньгаз" - 13 млн грн.

"Дніпропетровськгаз" - 34 млн грн.

"Житомиргаз" - 11 млн грн.

"Закарпатгаз" - 18 млн грн.

"Запоріжгаз" - 14 млн грн.

"Івано-Франківськгаз" - 10 млн грн.

"Київоблгаз" - 49 млн грн.

"Львівгаз" - 13 млн грн.

"Миколаївгаз" - 14 млн грн.

"Рівнегаз" - 5 млн грн.

"Сумигаз" - 10 млн грн.

"Харківгаз" - 33 млн грн.

"Хмельницькгаз" - 12 млн грн.

"Чернівцігаз" - 7 млн грн.

"Чернігівгаз" - 13 млн грн.

Українцям повернуть гроші за газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у команді президента Володимира Зеленського визнали, що не зможуть знизити ціни на опалення для українців, навіть незважаючи на падіння тарифів на газ.

Кабінет міністрів України скасував обмеження на граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання для населення.

Нещодавно член Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг Оксана Кривенко заявила, що в Україні потрібно підвищити ціни на світло для населення через субсидії, які створюють на ринку електроенергії дисбаланс.

В Україні облгази коригують показники лічильників таким чином, що сім'ям приходять завищені платіжки за блакитне паливо. Платити за такий перерахунок не потрібно.

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