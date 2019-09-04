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5 вересня • оновлено в 00:38
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Українцям перерахують зарплати: скільки будемо отримувати

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В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, зростання економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють близько 11 тис. грн, то в липні 2020-го ця цифра може збільшитися до 12,8 тис.

В середньому ж заробітна плата в 2020-му буде на рівні 12,5 тис. грн, прогнозують у Кабміні, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. На розмір виплат може вплинути й обіцяне підвищення мінімалки. Так, щорічно заробітні плати різко збільшуються в грудні. Головна причина – річні виплати, премії, надбавки до нового року. А вже в січні доходи різко падають.

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Щоб згладити це падіння і в майбутньому підштовхнути збільшення всіх доходів, необхідно більш істотно підвищувати мінімальну заробітну плату. Зараз вона становить 4723 грн. Як заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, проект бюджету-2020 вже практично готовий, а саме в цьому документі будуть відображені соціальні стандарти на наступний рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найвищі зарплати в Україні – у моряків і льотчиків. Вони отримують приблизно 56 тис. грн на місяць – у п'ять разів більше, ніж у середньому платять представникам інших професій.

Середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум у гривні й побивши рекорд 2013 року у доларовому еквіваленті. Про це повідомив керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Водночас зарплати українських гендиректорів за останні чотири роки зросли на 36-80% залежно від галузі. Тоді як середній зріст окладів по країні становить 15%.

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Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
зарплата Міністерство соціальної політики
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